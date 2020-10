PUBG Ban in India: PUBG Mobile का एक नया अल्टरनेटिव गेम (वैकल्पिक) FAU-G नवंबर में लॉन्च होगा. Fearless And United-Guards (FAU-G) गेम को बॉलीवुड ऐक्टर अक्षय कुमार लेकर आ रहे हैं. इसे इंडियन डेवलपर nCore Games ने बनाया है. PUBG की टक्कर में आने वाला यह गेम भारतीय सेना पर आधारित है. Also Read - PUBG Ban in India: PUBG Mobile और PUBG Mobile Lite आज से भारत में पूरी तरह बंद

दिखेगी गलवान घाटी की झड़प

nCore Games ने हाल में इसका टीजर जारी किया है. अक्षय कुमार ने भी ट्विटर पर यह टीजर शेयर किया है. FAUG गेम के टीजर में गलवाना घाटी दिखाई गई है. इसमें भारतीय सेना के जवानों की दूसरे देश की सेना से झड़प दिखाई गई है. इससे माना जा रहा है कि फौजी गेम का एक एपिसोड भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच गलवान घाटी में हुई झड़प पर आधारित होगा. Also Read - PUBG पर देश में बैन के बाद युवाओं ने इन Games का लिया सहारा, जानें कैसे कर सकेंगे Download

20 पर्सेंट रेवेन्‍यू ट्रस्‍ट को किया जाएगा डोनेट

अक्षय कुमार यह गेम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्‍मनिर्भर भारत मूवमेंट के समर्थन में लेकर आ रहे हैं. अक्षय ने सितंबर में FAUG गेम की घोषणा करते हुए कहा था कि ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्‍मनिर्भर मूवमेंट को समर्थन करते हुए, ऐक्शन गेम, Fearless And United-Guards FAU-G को पेश करने पर गर्व है. मनोरंजन के अलावा, खिलाड़ी हमारे सैनिकों के बलिदानों के बारे में भी जानेंगे. इसका 20 पर्सेंट नेट रेवेन्‍यू ‘भारत के वीर’ ट्रस्‍ट को डोनेट किया जाएगा.’ Also Read - FAU-G Teaser: अक्षय कुमार ने लॉन्च किया ऑनलाइन गेम FAU-G,लोगों ने बना डालें मजेदार मीम्स

अभी डेवलप किया जा रहा है गेम

FAU-G टीजर वीडियो में कुछ सैनिकों के ग्राफिक्स दिखाए गए हैं. टीजर के ग्राफिक्स बहुत अट्रैक्टिव नहीं लग रहे हैं. हालांकि, अभी यह गेम डेवलपिंग स्टेज में है, जिससे फाइनल गेम में बेहतरीन ग्राफिक्स मिलने की उम्मीद है.