PUBG लवर्स के लिए खुशखबरी, लौट रहा है Battlegrounds, सरकार ने दी हरी झंडी

अगर आप PUBG खेलना पसंद करते हैं तो निश्चित तौर पर ये खबर आपको खुशी देगी. सरकार ने देश में PUBG से बैन हटा दिया है. जी हां, लेकिन इसे फिलहाल तीन महीने के लिए अप्रूवल मिला है. PUBG गेम बनाने वाली साउथ कोरिया की कंपनी Krafton ने शुक्रवार को यह घोषणा की कि भारतीय ऑथोरिटीज ने बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया (BGMI) को दोबारा शुरू करने की अनुमति दे दी है.

बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया (बीजीएमआई), खासतौर से भारतीय बाजार के लिए पबजी मोबाइल का नया वर्जन, जल्द ही देश में वापसी करेगा. इसके डेवलपर और दक्षिण कोरिया स्थित क्राफ्टन ने कहा कि हमें एक बार फिर से यहां पबजी को शुरू करने की अनुमति देने के लिए भारतीय अधिकारियों को शुक्रिया. भारतीय सरकार से अप्रूवल मिलने के बाद जल्द ही यह गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध होगा.

बता दें कि BGMI को सुरक्षा कारणों से पिछले साल Apple App Store और Google Play Store से हटा दिया गया था. PUBG मोबाइल को सुरक्षा कारणों और चीन से लिंक के कारण भारत में बैन किया गया था. PUBG को सितंबर 2020 में बैन किया गया था. इसके बाद इसकी कंपनी ने नये अवतार में बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया (BGMI) के नाम से इसी गेम को दोबारा भारत में लॉन्च किया. लेकिन इसे भी एक साल पहले जुलाई में सरकार ने बैन कर दिया. दरअसल, Krafton Inc को चीन की Tencent का समर्थन प्राप्त है. इसी दौरान चीन का लद्दाख में तनाव और डेटा शेयरिंग चिंंताओं के कारण इसे दोबारा बंद कर दिया गया.

भारत सरकार ने भले ही इस ऑनलाइन मोबाइल गेम को भारत में तीसरी बार कदम रखने की अनुमति दे दी है, लेकिन इन तीन महीनों के दौरान सरकार और एजेंसियों की पैनी नजर इस पर होगी. तीन महीने के दौरान यदि डेटा सेक्योरिटी और सर्वर लोकेशन से संबंधित किसी भी तरह की गड़बड़ी सामने आती है तो खेल पर दोबारा बैन लगा दिया जाएगा.

केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि गेमिंग कंपनी द्वारा सर्वर स्थानों और डेटा सुरक्षा के मुद्दों के अनुपालन के बाद यह तीन महीने की परीक्षण स्वीकृति है.

इन तीन महीनों के दौरान सरकार ये भी देखेगी कि कही यूजर को इससे कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है. कहीं यूजर को इसका एडिक्शन तो नहीं हो रहा है.