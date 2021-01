PUBG Latest News: PUBG के दीवानों का इंतजार लगातार बढ़ जा रहा है. भारत में PUBG Mobile की दोबारा लॉन्चिंग को लेकर रहस्यमय बरकरार है. पबजी की लॉन्चिंग को लेकर हर दिन कोई न कई अपडेट सामने आ रहे हैं, हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई चर्चा नहीं हुई है. PUBG मोबाइल को भारत में दोबारा लॉन्च को लेकर अभी तक PUBG/Krafton और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (MeitY) के बीच कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई है. हालांकि कंपनी लगातार सरकास से संपर्क की कोशिश में है. Also Read - PUBG Mobile Download Link Update Today 6 January 2021: पबजी मोबाइल का ये है लाउनलोड लिंक, लेकिन ऐसा करना है अवैध!

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 'एक RTI में पबजी मोबाइल के भारत में दोबारा लॉन्च को लेकर स्पष्टता के लिए MeitY से पूछा गया तो जवाब मिला कि अभी तक इसके बारे में कोई आधिकारिक बैठक नहीं हुई है. Gem Wire ने RTI फाइल करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से PUBG मोबाइल के भारत में वापसी को लेकर सवाल पूछा था, जिस पर उन्हें जवाब मिला कि PUBG/Krafton और सरकारी अधिकारियों के बीच इसको लेकर अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है.

दरअसल भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (MeitY) ने भारत में सितंबर में 117 चाइनीज ऐप्स के साथ PUBG को भी बैन कर दिया गया था. इसके बाद से ही डेवलपर्स इसे भारत में फिर से लॉन्च करने की कोशिशों में लगे हुए हैं. नवंबर में PUBG फैन्स के लिए खुशी का मौका आया था जब PUBG Corporation ने इस गेम को दोबारा भारत में लॉन्च करने की बात की थी. कंपनी ने घोषणा की थी कि इस गेम को भारत में PUBG Mobile India के नाम से लॉन्च किया गया.

वहीं, कुछ कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि PUBG Corporation मार्च में PUBG मोबाइल इंडिया को जारी करने के लिए भारत सरकार से लगातार संपर्क की योजना बना रहा है. हालांकि, अभी तक किसी भी अधिकारी से कोई पुष्ट रिपोर्ट नहीं मिली है. हाल की ताजा जानकारी से पता चलता है कि PUBG मोबाइल ने भारत में अपनी टीम में और सदस्यों को शामिल किया है और कंपनी भारत में वापसी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है. कुछ रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि PUBG मोबाइल इंडिया की रिलीज देश में कुछ ही हफ्तों में हो सकती है.

क्या मार्च में भारत में लॉन्च होगा PUBG?

PUBG Corporation ने अभी तक PUBG Mobile India की रिलीज की तारीख की पुष्टि नहीं की है, लेकिन यह कुछ हफ्तों में होने की उम्मीद है. शायद फरवरी की शुरुआत तक. वहीं, कुछ रिपोर्ट्स की मानें तो भारत में नए संस्करण का PUBG इंडिया मार्च में लॉन्च हो सकता है.