PUBG Lite PC Release today in india with Hindi Support: PUBG (PlayerUnknown’s Battleground ) Lite आखिरकार आज यानी 4 जुलाई को भारत में लॉन्च होगा। अब से कुछ ही देर में यह लाइव हो जाएगा। ऐसी रिपोर्ट के है कि यह गेम 2:30PM पर लाइव होगा। PlayerUnknown’s Battleground (How to play PUBG Lite PC ) भारत समेत दुनियाभर में काफी पॉप्युलर है। PUBG Lite PC (How to download PUBG Lite in PC) को भारत में पिछले महीने रजिस्ट्रेशन के लिए खोला गया था।

PUBG गेम बनाने वाली Tencent ने PUBG Lite गेम लो-एंड हार्डवेयर के लिए तैयार किया है। ये ऑरिजनल गेम का टोन्ड डाउन वर्जन होगा।इसकी मदद से लो-एंड स्पेसिफिकेशंस वाले कंप्यूटर/लैपटॉप यूजर्स इस गेम को आसानी से खेल पाएंगे, जिन्हें पहले इस ऑनलाइन गेम को खेलने पर कनेक्टिविटी की परेशानी होती थी।

PUBG Lite भारत में PC के लिए गेम का फ्री वर्जन है। अभी तक इस गेम का मोबाइल वर्जन फ्री में खेलने के लिए उपलब्ध है। आप इसे अपने एंड्रॉइड और आईओएस स्मार्टफोन में फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। PUBG Lite फिलहाल केवल हॉगकॉग, ताइवान, ब्राजील और बांग्लादेश में उपलब्ध है। अब जल्द ही इस लिस्ट में भारत का नाम भी जुड़ जाएगा। भारत में PUBG Lite को हिंदी सपोर्ट भी दिया जा सकता है।

PUBG Lite को टीज करते हुए कंपनी ने PUBG India के ऑफिशियल पेज पर एक पोस्टर जारी किया था जिसमें ताज महल दिखाई दे रहा और उसमें “PUBG LITE COMING SOON” लिखा हुआ था। PUBG India ने घोषणा की है कि भारत में PUBG Lite का पहला इवेंट कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक, पहला इवेंट “PUBG x Gamer Connect Kolkata” आयोजित किया जाएगा। इस इवेंट प्लेयरसस को Gamer Connect Kolkata और PUBG LITE बूथ में विजिट करना होगा।

PUBG Lite के लिए जरूरी स्पेसिफिकेशंस

ऑपरेटिंग सिस्टम – विंडोज 7, 8, or 10 (64bit)

प्रोसेसर – इंटेल कोर i3, 2.4GHz

रैम – 4GB RAM

ग्राफिक कार्ड – इंटेल HD ग्राफिक्स 4000

स्टोरेज – 4GB स्टोरेज

PUBG Lite हाई-ग्राफिक्स के साथ खेलने के लिए कम से कम PC स्पेसिफिकेशंस

ऑपरेटिंग सिस्टम – Windows 7, 8, or 10 (64bit)

प्रोसेसर – Intel Core i5, 2.8GHz क्लॉक स्पीड

रैम – 8GB RAM

ग्राफिक्स कार्ड (GPU) – Nvidia GTX 660 या AMD Radeon HD 7870

स्टोरेज – 4GB Storage