ऐसा लग रहा है कि PUBG Mobile की नई अपडेट 0.14.5 और सीजन 9 को लेकर हमारी पुराने अनुमान गलत हो सकता है। गेम कंपनी के ऑफिशियल अकाउंट के जरिए आए एक लेटेस्ट ट्वीट के मुताबिक, PUBG Mobile की अगली अपडेट 0.15.0 होगी। लेटेस्ट ट्वीट में डेवलपर्स ने घोषित किया है कि इस अपकमिंग अपडेट में आने वाला नया मोड ‘Payload Mode’ के नाम से आएगा। PUBG Mobile ने हाल ही में घोषित किया था कि यह नई अपडेट 13 सितंबर यानी आज रिलीज होगी। अभी तक इस अपडेट को लेकर हमें कई लीक्स देखने को मिले हैं, जिनसे यह अंदाजा भी लगाया गया है कि डेवलपर्स इस अपडेट में कई मेजर एलिमेंट्स को जेड़ने वाले हैं। इसके अलावा बता दें कि आज डेवलपर्स ने नया Season 9 Royal Pass भी रिलीज कर दिया है, जो वारियर्स (योद्धाओं) की थीम के ऊपर बेस्ड है।

Here’s an early preview of one of the things we’ve got coming in Update 0.15.0. If you like making things go boom, you’ll love the new Payload Mode! This new Arcade Mode is an absolute blast! pic.twitter.com/jfkRzf72s1

— PUBG MOBILE (@PUBGMOBILE) September 11, 2019