PUBG Mobile APK Download Link: PUBG की भारत में जल्द वापसी होने वाली है. हर कोई PUBG Mobile के इंडियन वर्जन की रिलीज डेट का इंतजार कर रहा है. उम्मीद की जा रही है कि इसकी लॉन्च डेट जल्द से जल्द सामने आने वाली है. ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कुछ यूजरों ने बताया कि हाल ही में PUBG Mobile की वेबसाइट पर डाउनलोड लिंक (PUBG Mobile APK Download Link) और एक पेज सामने आया था. हालांकि बाद में इसे हटा दिया गया था. कुछ खिलाड़ियों को आधिकारिक वेबसाइट पर गेम के APK की डाउनलोड लिंक दिख रही थी, हालांकि ये काम नहीं कर रहा था. Also Read - PUBG Mobile India Launch New Update: PUBG Mobile से अलग होगा PUBG Mobile India, जानें क्या होंगे बदलाव

इसके अलावा PUBG Mobile का नया लोगो भी नजर आ रहा है और ये शायद भारत के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है. हालांकि अब ये सेक्शन आधिकारिक वेबसाइट पर से गायब हो गया है. लेकिन इससे उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इसली लॉन्च डेट सामने आ सकती है. ट्विटर पर कुछ यूजर्स ने डाउनलोड लिंक को लेकर ट्वीट भी किया है. Also Read - PUBG Mobile India Trailer Launch: जल्द आ रहा PUBG Mobile India का ट्रेलर, जानें कब लॉन्च होगा यह गेम

बता दे कि यह लोकप्रिय रॉयल बैटल गेम पर सुरक्षा कारणों की वजह से सितंबर में बैन लग गया था. इसके बाद PUBG इंडियन मार्केट में दोबारा वापसी कर रहा है. पबजी कॉर्पोरेशन ने कहा है कि PUBG Mobile के मुकाबले PUBG Mobile India में भारत के अनुरूप कुछ बदलाव पेश किया जाएगा.

Just now saw this page on Pubg mobile india website @PUBGMOBILE @EsportsPUBGM @lameboredghini @Mortal04907880 @TSMentGHATAK pic.twitter.com/7XezboVNUg

— Sonu Dwivedi (@dwivedisonu60) November 20, 2020