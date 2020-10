PUBG Mobile Ban in India: PUBG Mobile और PUBG Mobile Lite गेम आज (30 अक्टूबर) से भारत में पूरी तरह काम करना बंद कर देंगे. कंपनी ने गुरुवार को फेसबुक पर एक पोस्ट से इसकी जानकारी दी. दरअसल, सितंबर में केंद्र सरकार ने देश में PUBG Mobile और PUBG Mobile Lite पर बैन लगाया था. मगर जिन यूजर्स के डिवाइस में यह गेम डाउनलोडेड था, वे इसका इस्तेमाल कर पा रहे थे. अब कंपनी भारत में इसका एक्सेस और सर्वर पूरी तरह बंद कर रही है, जिससे 30 अक्टूबर से देश में पबजी गेम नहीं काम करेगा. Also Read - PUBG Ban in India: PUBG Mobile की टक्कर में आ रहा इंडियन गेम FAU-G जल्द होगा लॉन्च, जानें इसकी खास बातें

पबजी मोबाइल ने फेसबुक पोस्ट में लिखा, 'डियर फैन्स, 2 सितंबर 2020 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतरिम आदेश के पालन के लिए Tencent गेम्स भारत में पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट के लिए अपनी सभी सर्विस और एक्सेस को 30 अक्टूबर 2020 को बंद कर देगा. यूजर्स के डेटा की सुरक्षा हमेशा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है और हमने हमेशा भारत में लागू डेटा सुरक्षा कानून और नियमों का पालन किया है. हमें यहां से जाने का बेहद अफसोस है. पबजी मोबाइल के लिए समर्थन और प्यार के लिए आप सभी का धन्यवाद.'

पबजी की वापसी की अटकलें

पबजी बैन होने के बाद से भारत में इसकी वापसी की अटकलें लग रही हैं. हाल में आई रिपोर्ट में कहा गया है कि पबजी एयरटेल के साथ इंडिया में वापसी की संभावनाएं तलाश रहा है. वहीं, इससे पहले आई रिपोर्ट में कहा गया था पबजी की भारत में वापसी के लिए जियो से बातचीत चल रही है. हालांकि, इनमें से किसी भी कंपनी ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है.

2 सितंबर को लगा था बैन

केंद्र सरकार ने 2 सितंबर को देश में PUBG समेत 118 मोबाइल ऐप्‍स पर बैन लगाया था. केंद्र ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए इन ऐप पर प्रतिबंध लगाया है. सरकार को ऐसी रिपोर्ट मिली थी कि ऐंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर उपलब्‍ध ये मोबाइल ऐप यूजर्स का डेटा चोरी कर रहे हैं और यह डेटा देश से बाहर स्थित सर्वर पर अवैध रूप से पहुंचा रहे हैं.