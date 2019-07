PUBG Mobile गेम के डेवलपर Tencent Games ने PUBG Mobile के Beta वर्जन में Royale Pass Season 8 के साथ नई अपडेट दी है। कंपनी ने फिलहाल इस बारे में जानकारी नहीं दी है कि यह अपडेट मेन सर्वर पर कब रिलीज की जाएगी। हालांकि हम इस अपडेट में किए नए बदलावों के बारे में पहले से जानते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, Tencent Games इस अपडेट में एक नई Deep Sea UAZ स्किन रिलीज करने वाला है। नया सीजन कई नए एक्सक्लूसिव कॉस्मेटिक आइटम भी पेश करने वाला है। यह उन प्लेयर्स के लिए होंगे जो RP 100 रैंक तक पहुंचेंगे। इसके अलावा इसमें शामिल कुछ अन्य बदलावों में नए इमोट्स होंगे। यह सभी आइटम प्लेयर्स को उनके रैंक के अनुसार दिए जाएंगे।

PUBG Mobile Royale Pass Season 8 Elite Upgrade Details

हमेशा की तरह PUBG Mobile की इस अपडेट में भी Royale Pass दो वर्जन में आएगा, जिनमें Elite Upgrade और Elite Upgrade Plus शामिल हैं। इनमें से Elite Upgrade को प्लेयर्स 600UC और Elite Upgrade Plus को 1,800UC में खरीद सकेंगे। लीक्ड वीडियो में देखकर पता चला है कि इस पास में प्लेयर्स को रेयर आउटफिट और 600UC (इन-गेम करंसी) मिलेगी। इसके अलावा इसमें प्लेयर को Bronze Armor, Shark’s Bite – DP28, Delta Squad Set, Swamp Horror -SLR, Shells on the Shore आदि आइटम्स भी मिलेंगे।

PUBG Mobile Royale Pass Season 8 Elite Upgrade Plus details

Elite Upgrade Plus को खरीदने पर प्लेयर को 10,000 रुपये कीमत के आइटम मिलेंगे। इसमें प्लेयर को Weekly Elite Missions, Scarlet Horror – SCAR-L Weapon, 100 पेड रिवार्ड और Deep Sea UAZ मिलेंगे। इतना ही नहीं इस पास में प्लेयर को Spawn Island Line Dance और Triumphant victory इमोट भी मिलेंगे।

यदि आप इस नई Beta अपडेट का डाउनलोड और इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो हम आपको इस Beta वर्जन को इंस्टॉल करने का तरीका बताने जा रहे हैं।

PUBG Mobile Season 8 Beta: How to download

– सबसे पहले नीचें दिए लिंक के जरिए PUBG Mobile Beta वर्जन को डाउनलोड करें

(Android: https://filecdn.igamecj.com/fclient/download.html)

(iOS: https://testflight.apple.com/join/MHHbkKaM)

– फाइल के डाउनलोड होने के बाद, अपने फोन में फाइल मैनेजर के अंदर से यह फाइल (Android_CE130_No49_0.13.4.11140_Shipping_Google_CE.signed.shell.apk)ओपन करें

– अब यदि आपका फोन आपको Unknown Sources को इंस्टॉल करने से मना करें तो आप Settings में जाएं और Safety and Privacy के अंदर से Install apps from unknown sources को इनेबल कर दे।

– अब गेम के इंस्टॉल होने के बाद PUBG Mobile beta ऐप को ओपन करें और Guest Account से लॉग-इन करें।