पिछले हफ्ते भारत में गेमिंग प्लेयर्स और गेमिंग फैन्स के लिए एक निराशाजनक खबर सामने आई थी, जहां जर्मनी में होने वाले PUBG Mobile Club Open कॉम्पटीशन के लिए क्वॉलिफाई कर चुकी भारतीय टीमों का जर्मनी visa रद्द कर दिया गया था। इस टूर्नामेंट के लिए तीन भारतीय टीमों ने क्वॉलिफाई किया था, जो ग्लोबल क्वॉलिफायर्स और फाइनल्स के लिए भारत से बर्लिन जा रही थी। इन टीमों में Team SOUL, TeamIND और Indian Tigers टीम शामिल थी। इनमें से Team SOUL टूर्नामेंट में पहले स्थान पर है और इस टीम को कल यानी 26 जुलाई को सीधा मेन इवेंट में खेलना है।

इसके बाद आने वाली दो टीम TeamIND और Indian Tigers को 20 जुलाई से शुरू हो चुके क्वॉलिफायर्स राउंड को खेलना था। समय कम होने के कारण TeamIND और Indian Tigers का जर्मनी जाके क्वॉलिफायर्स खेलने का सपना अधूरा रह गया था, वहीं उस Team Soul के पास अभी भी visa दोबारा अप्लाई करने का समय था। अब खबर आई है कि टीम Soul को आखिरकार जर्मनी जाने के लिए visa मिल गया है और टीम भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए रवाना हो चुकी है।

We are excited to announce that TEAM SOUL has secured their VISA and they will be heading to BERLIN to represent 🇮🇳 INDIA in the #PMCO Spring Split GLOBAL FINALS! Thanks to everyone in the community for the support and patience. pic.twitter.com/DlFhRrglDX

— PUBG MOBILE INDIA (@PUBGMOBILE_IN) July 24, 2019