PUBG Mobile global version Latest Updates: PUBG मोबाइल 1.2 ग्लोबल वर्जन अपडेट आ गया है. पबजी फैन जल्द ही Google Play Store से गेम को डाउनलोड या अपडेट कर पाएंगे. PUBG का लेटेस्ट वर्जन धमाकेदार वीपन्स, शानदार रिवॉर्ड्स, नए सुधारों और अन्य कई अपडेट से भरा है. Also Read - FAUG Latest Update: Battle Royal Mode से लेकर Guns तक, जल्द आ सकते हैं ये 4 नए फीचर्स

जो लोग गूगल प्ले स्टोर से इस गेम को डाउनलोड नहीं कर सकते उनके लिए यहां एपीके लिंक दिया गया है. आप PUBG APK link से डाउनलोड कर सकते हैं. नया सीजन PUBG मोबाइल भी जल्द ही आने वाला है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, मौजूदा सीजन 19 जनवरी को समाप्त होने जा रहा है. Also Read - FAU-G पर भारी पड़े PUBG के फैन्स, गूगल Play Store पर गिरी रेटिंग

Downloading PUBG Mobile 1.2 global version update using APK download link Also Read - PUBG Mobile Global Championship Live Streaming: यहां हिंदी में देखिए चैंपियनशिप, विनर टीम को मिलेंगे 700000 डॉलर

APK फाइल का उपयोग करके PUBG Mobile 1.2 अपडेट डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए, कृपया इन स्टेप्ल को फॉलो करें:

स्टेप 1: PUBG मोबाइल 1.2 अपडेट की APK file डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

APK file का साइज 613mb है, और उपयोगकर्ताओं को डाउनलोड करने से पहले फोन में पर्याप्त स्पेस उपलब्ध होना चाहिए.

स्टेप 2: एक बार गेम डाउनलोड हो जाने के बाद, यूजर्स को ‘Install from Unknown Source’ ऑप्शन को इनैबल करना होगा.

इस ऑप्शन को इनैबल करने के लिए क्लिक करें – Settings > Safety and Privacy > Allow Installation from Unknown Sources.

स्टेप 3: ये ऑप्शन इनैबल करने के बाद आपको PUBG मोबाइल 1.2 अपडेट की एपीके फाइल पर जाकर install करें.

चरण 4: PUBG Game ओपन करें और खेलना शुरू करें.

आपको बता दें कि ये गेम भारत में अभी भी बैन है. भारतीय यूजर्स को पबजी के आधिकारिक वर्जन के लिए अभी भी इंतजार करना पड़ेगा. भारत सरकार ने पिछले साल सितंबर में 118 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था। जिन चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया था, उनमें बेहद लोकप्रिय गेम पबजी भी शामिल था.

तब से PUBG कई बार कोशिश कर चुका है भारत में दोबारा लॉन्च की लेकिन भारत सरकार से इसे हरी झंडी नहीं मिली है.