PUBG Mobile highest earning mobile game 2020: PUBG Mobile बड़े यूजर बेस के साथ भारत में सबसे पॉप्युलर मोबाइल गेम्स में से एक था. सितंबर में सुरक्षा कारणों से केंद्र सरकार ने इस पर बैन लगा दिया. अब पबजी कॉर्पोरेशन कुछ बदलाव के साथ भारत में इस गेम को PUBG Moble India नाम से लाने की तैयारी में है. हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि PUBG की भारत में वापसी होगी या नहीं. इन मुश्किलों के बावजूद PUBG Mobile ने कमाई के मामले में दुनिया भर के दूसरे मोबाइल गेम्स को पीछे छोड़ दिया है. Also Read - Year End 2020 Skin Care Tips: ग्लोइंग स्किन पाने के लिए साल 2020 में महिलाओं ने अपनाए गए ये घरेलू नुस्खे

सेंसर टॉवर की एक रिपोर्ट के अनुसार, PUBG मोबाइल साल 2020 में 2.6 बिलियन डॉलर की कमाई के साथ दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाला मोबाइल गेम रहा. यह बैटल रॉयल गेम पूरे साल लगातार टॉप पर बना रहा. साल 2019 के मुकाबले इसका कुल रेवेन्यू 64.3 पर्सेंट बढ़ा है. Also Read - WhatsApp will not work on which phones: नए साल से इन स्मार्टफोन्स में नहीं चलेगा WhatsApp, जानें क्या है वजह

टॉप 6 में गेम शामिल

PUBG Mobile के बाद Honor of Kings मोबाइल गेम 2.5 बिलियन डॉलर कमाई के साथ दूसरे नंबर पर है. साल 2019 के मुकाबले इस बार इसका रेवेन्यू 42.8 पर्सेंट तक बढ़ा है. Pokemon Go 1.2 बिलियन डॉलर रेवेन्यू के साथ तीसरे नंबर पर है. पिछले साल के मुकाबले इसका रेवेन्यू 31.5 पर्सेंट बढ़ा है. 1.1 बिलियन डॉलर के साथ Coin Master चौथे और इतने ही रेवेन्यू के साथ Roblox पांचवें नंबर पर है. 958 मिलियन डॉलर के साथ Monster Strike छठे नंबर पर रहा. Also Read - Year Ender 2020: Corona से Ram Mandir के शिलान्यास तक, इन Top 20 बड़ी घटनाओं के लिए आपके जेहन में रहेगा साल 2020 | Google Search

PUBG Mobile India से जुड़े अपडेट लगातार आ रहे सामने

पबजी के इंडियन फैंस PUBG Mobile India के लॉन्च का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. अभी तक इसे सरकार से अप्रूवल नहीं मिला है, लेकिन इससे जुड़े अपडेट और लीक्स लगातार सामने आ रहे हैं. हाल में पबजी के इस इंडियन वर्जन का वेलकम गिफ्ट लीक हुआ था.

PUBG Mobile India का वेलकम गिफ्ट एक रिवॉर्ड क्रेट होगा, जिसमें अनारकली हेडगियर, अनारकली सेट और एक क्लासिक क्रेट कूपन शामिल है. इस वेलकम गिफ्ट को PUBG मोबाइल के ग्लोबल वर्जन के अंदर देखा गया है. लॉन्च के समय पबजी मोबाइल इंडिया को डाउनलोड करने और खेलने वाले सभी प्लेयर्स को यह वेलकम गिफ्ट मिलगा.

कब लॉन्च होगा पबजी का इंडियन वर्जन?

PUBG का इंडियन वर्जन ग्लोबल वर्जन से अलग होगा. ग्लोबल वर्जन के मुकाबले पबजी मोबाइल इंडिया में अगल गेम प्ले और कुछ नए फीचर्स देखने को मिलेंगे. वहीं, लॉन्च की बात करें, तो लेटेस्ट रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए पबजी मोबाइल इंडिया को मार्च से पहले लॉन्च करना मुश्किल है.