PUBG Mobile India Launch date, APK download link latest update: PUBG लवर्स को PUBG Mobile India का बेसब्री से इंतजार है. 12 नवंबर को पबजी कॉर्पोरेशन ने भारत में इस बैटल रॉयल गेम की वापसी की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक इसकी लॉन्च डेट नहीं आई है. पबजी फैंस को PUBG Mobile India के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ऐंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इस गेम को भारत में लॉन्च करने के लिए पबजी कॉर्पोरेशन या किसी भी नई कंपनी को इसकी अनुमति नहीं दी है. Also Read - PUBG Mobile India Launch Latest Update: PUBG Mobile India लॉन्च होने के बाद चीन-जापान की इस खास लिस्ट में होगा भारत

InsideSport को मिनिस्ट्री के एक सूत्र ने बताया, ‘किसी भी प्रतिबंधित इकाई को केवल एक नई कंपनी चलाकर संचालित नहीं किया जा सकता. यह TikTok या कोई और भी कर सकता है. ऐसी किसी भी प्रतिबंधित इकाई को भारत में एक बार फिर से काम करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ऐंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अनुमति लेनी होगी.’ Also Read - PUBG India Latest Update: PUBG दीवानों के लिए निराशानजक खबर! जानें कब तक करना होगा इंतजार और क्या है ताजा अपडेट

बता दें कि पबजी कॉर्पोरेशन ने हाल में पबजी मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी रजिस्टर्ड की है. इस नई कंपनी के अधिकारियों ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ऐंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अधिकारियों के साथ मीटिंग का अनुरोध किया है, लेकिन मिनिस्ट्री ने अभी इसे लेकर कोई जवाब नहीं दिया है. Also Read - PUBG Mobile India Launch Update timeline: PUBG Mobile India कब होगा लॉन्च? यहां जानें अब तक के पूरे अपडेट

When PUBG Mobile India will launch in India? (कब लॉन्च होगा पबजी मोबाइल इंडिया)

लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए पबजी मोबाइल इंडिया को फरवरी 2021 से पहले देश में लॉन्च किए जाने की संभावना नहीं है. हालांकि, इससे पहले आई कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया था कि पबजी के इस इंडियन वर्जन को दिसंबर में पहले सप्ताह में पेश कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

PUBG Mobile India का APK डाउनलोड लिंक कब मिलेगा? (When PUBG Mobile India APK download link will be available)

नवंबर के आखिर में पबजी मोबाइल इंडिया का एपीके डाउनलोड लिंक कुछ समय के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखा था. हालांकि, यह लिंक काम नहीं कर रहा था. इस पर क्लिक करने पर यह कंपनी के ऑफिशियल फेसबुक हैंड पर रिडायरेक्ट कर रहा था. ऐसे में फैंस को PUBG Mobile India APK download link के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा.