PUBG Mobile India launch Soon expected: PUBG Mobile India जल्द भारतीय बाजार में लॉन्च होने वाला है. PUBG Mobile की भारत में वापसी की घोषणा के बाद से इस पॉप्युलर बैटल रॉयल गेम से जुड़ी खबरें लगातार आ रही हैं. लगातार आ रहे अपडेट्स से यह साफ हो गया है कि PUBG Corporation भारत में PUBG Mobile India को लॉन्च करने की पूरी तैयारी कर चुका है. लेटेस्ट अपडेट में यह जानकारी सामने आई है कि PUBG Mobile India किस प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले आएगा.

लेटेस्ट रिपोर्ट में दावा किया गया है कि PUBG Mobile India को ऐंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर एक साथ लॉन्च नहीं किया जाएगा. रिपोर्ट में कहा गया है कि शुरुआत में यह गेम सिर्फ ऐंड्रॉयड यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा, यानी PUBG Mobile India को Google Play Store पर पहले लिस्ट किया जाएगा. वहीं, iOS यूजर्स के लिए यह गेम कुछ समय बाद लॉन्च किए जाने की उम्मीद है.

PUBG India Private Limited नाम से कंपनी रजिस्टर्ड

PUBG Mobile India कंपनी के रजिस्ट्रेशन को केंद्र सरकार से अप्रूवल मिल गया है. पबजी कॉर्पोरेशन ने PUBG India Private Limited नाम से कंपनी रजिस्टर्ड की है. मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पर लिस्टिंग में पबजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड कंपनी के तौर पर दिख रही है. इसके साथ वैलिड कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर (CIN) है. इस कंपनी का ऑफिस का ऐड्रेस बेंगलुरु में बताया गया है.

खासतौर पर इंडियन मार्केट के लिए किया गया है तैयार

PUBG गेम बनाने वाली PUBG कॉर्पोरेशन साउथ कोरिया की Krafton Inc की सहायक कंपनी ने है. पबजी कॉर्पोरेशन ने हाल में घोषणा की है कि PUBG Mobile India को जल्द लॉन्च किया जाएगा. कंपनी ने कहा है कि यह नया गेम होगा, जिसे खासतौर पर इंडियन मार्केट के लिए तैयार किया गया है. PUBG Mobile के मुकाबले PUBG Mobile India में भारत के अनुरूप बदलाव करके पेश किया जाएगा. इस नए गेम में इंडियन प्लेयर्स को सिक्योरिटी और हेल्दी गेमप्ले मिलेगा.