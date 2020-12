PUBG Mobile India Launch Latest Update: PUBG Mobile देश में बैन होने के बाद भी इसकी पॉप्युलैरिटी में कमी नहीं आई है. यह भी एक वजह है कि अब कंपनी इसे PUBG Mobile India नाम से वापस लाने की तैयारी कर रही है. PUBG Mobile India को खासतौर पर भारत के लिए तैयार किया गया है. PUBG Mobile India लॉन्च होने के बाद भारत चीन और जापान जैसे देशों की एक खास लिस्ट में शामिल हो जाएगा. Also Read - PUBG India Latest Update: PUBG दीवानों के लिए निराशानजक खबर! जानें कब तक करना होगा इंतजार और क्या है ताजा अपडेट

दरअसल, PUBG Mobile इस बैटल रॉयल गेम का ग्लोबल वर्जन है. ग्लोबल वर्जन के अलावा कई एशियाई देशों में PUBG का रीजनल वर्जन उपलब्ध है. इनमें ताइवान, चीन, वियतनाम, कोरिया और जापान शामिल हैं. PUBG Mobile India लॉन्च होने के बाद भारत भी पबजी के रीजनल वर्जन वाले इन देशों में आ जाएगा. यहां हम आपको PUBG Mobile के रीजनल वर्जन के बारे में बता रहे हैं.

कोरिया और जापान (PUBG Mobile Korea and Japan)

PUBG मोबाइल कोरिया और जापान रीजन्स में काफी पॉप्युलर है. इन दोनों एशियाई रीजन्स में PUBG Mobile में ‘Donaktsu Medal’ नाम की एक यूनीक करेंसी मिलती है. इस करेंसी का इस्तेमाल इन-गेम स्टोर से क्रेट समेत अन्य चीजें खरीदने के लिए किया जा सकता है. Also Read - PUBG Mobile India unique features: PUBG Mobile India में मिलेंगे ये यूनीक फीचर्स! जानें डीटेल

ताइवान (PUBG Mobile Taiwan)

ताइवान में पबजी मोबाइल को PUBG Mobile TW या PUBG Mobile Taiwan नाम से जाना जाता है. इसे HotCool गेम्स ने पब्लिश किया है. PUBG Mobile TW को ताइवान में Google Play Store और Apple App Store से डाउनलोड किया जा सकता है.

चीन (Game of Peace)

चीन में PUBG मोबाइल को Game of Peace नाम से जाना जाता है. चीन में इसे साल 2019 में लॉन्च किया गया था. Game of Peace को चीन की Tencent Games पेश करती है. चीन की सरकार के निर्धारित सभी नियमों का सख्ती से पालन के बाद इसे पबजी के इस वर्जन को चीन में लॉन्च किया जा सका.

वियतनाम (PUBG Mobile Vietnam)

वियतनाम में पबजी मोबाइल को VNG Game पेश करता है. PUBG मोबाइल का यह वर्जन भी काफी पॉप्युलर है. इस वर्जन को यूजर्स की जरूरतों के आधार पर तैयार किया गया है. इसमें वियतनामी भाषा का इस्तेमाल किया गया है.

भारत (PUBG Mobile India)

पबजी कॉर्पोरेशन ने 12 नवंबर को PUBG Mobile India की लॉन्च की घोषणा की है. कंपनी ने कहा है कि इसे खासतौर पर भारत के लिए तैयार किया गया है. हालाकि, अभी यह गेम देश में लॉन्च हुआ है.