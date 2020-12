PUBG Mobile India Launch Latest Update: PUBG की भारत में कब वापसी होगी? इस बैटल रॉयल गेम के लाखों फैंस लंबे समय से इस सवाल के जवाब का इंतजार कर रहे हैं. PUBG Mobile India की लॉन्च की घोषणा नवंबर के दूसरे सप्ताह में हुई थी, लेकिन अभी तक इसकी लॉन्च डेट नहीं आई है. अब एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि PUBG Mobile की भारत में लॉन्चिंग को लेकर जल्द नई घोषणा हो सकती है (PUBG Mobile India new update). Also Read - PUBG Mobile India APK download fake links: PUBG मोबाइल इंडिया के इन लिंक से रहें सतर्क, हो सकता है बड़ा नुकसान

कई दावों और अटकलों के बीच फेमस इंडियन गेमर सागर ठाकुर ने ट्वीट कर कहा है कि क्रिसमस पर, यानी 25 दिसंबर को PUBG Mobile India को लेकर एक बड़ी घोषणा हो सकती है (PUBG Mobile India Launch date). अपने ट्विटर हैंडल @RealMaxtern से किए गए ट्वीट में सागर ने कहा है, ‘कुछ इंटरनल सोर्स के अनुसार, इस क्रिसमस पर PUBG मोबाइल इंडिया से संबंधित एक घोषणा हो सकती है. उम्मीद है कि वे (सोर्स) सच हैं!’ Also Read - PUBG India Updates: क्या PUBG Mobile India को भारत में लॉन्च की नहीं मिलेगी इजाजत! NCPCR की बैठक में जानें क्या हुआ...

🔥According to some internal source: There might me an announcement related to PUBG Mobile India officials on this Christmas. Also Read - PUBG Mobile 1.2 Beta APK Download Link: PUBG फैंस के लिए गुड न्यूज, नए अपडेट का लिंक जारी

Hope they are true!

SOURCE: People in touch with the internal team. #pubgmobileindia #pubgmobile

— Maxtern (@RealMaxtern) December 12, 2020