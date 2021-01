PUBG Mobile India Launch News: PUBG के दीवानों का इंतजार लगातार बढ़ रहा है. हाल में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने भारत में PUBG को किसी भी प्रकार की इजाजत नहीं दिए जाने की जानकारी दी थी. भले ही केंद्र सरकार ने यह साफ कर दिया कि PUBG मोबाइल इंडिया को देश में जल्द लॉन्च नहीं किया जाएगा, लेकिन मंगलवार को मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि PUBG Corporation ने PUBG मोबाइल इंडिया का डाउनलोड लिंक लॉन्च करने का सुझाव दिया है. Also Read - FAU-G Will Launch On 26th January 2021: प्ले स्टोर से होगा डाउनलोड, 10 लाख से अधिक लोगों ने करवाया रजिस्ट्रेशन

इसके अलावा कुछ रिपोर्टों में यह भी बताया गया है कि PUBG Corporation मार्च में PUBG मोबाइल इंडिया को जारी करने के लिए भारत सरकार से लगातार संपर्क की योजना बना रहा है. हालांकि, अभी तक किसी भी अधिकारी से कोई पुष्ट रिपोर्ट नहीं मिली है.

हाल की ताजा जानकारी से पता चलता है कि PUBG मोबाइल ने भारत में अपनी टीम में और सदस्यों को शामिल किया है और कंपनी भारत में वापसी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है. कुछ रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि PUBG मोबाइल इंडिया की रिलीज देश में कुछ ही हफ्तों में हो सकती है.

इससे पहले, PUBG मोबाइल के निदेशक जेम्स यांग ने एक वीडियो संदेश में 2021 में PUBG मोबाइल के बारे में एक विस्तृत रोडमैप का खुलासा किया था. भारत में पबजी की वापसी की उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है क्योंकि PUBG मोबाइल इंडिया ने कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के साथ 5 लाख रुपये के प्रदत्त पूंजि निवेश (Paid-up Investment) के साथ पंजीकरण कराया है.

क्या डाउनलोड लिंक उपलब्ध है?

PUBG मोबाइल इंडिया का डाउनलोड लिंक (PUBG Mobile India download link) उपलब्ध है जो आपको कोरियाई संस्करण में ले जाएगा. वहीं, कई उपयोगकर्ता PUBG खेलने के लिए VPN का उपयोग करते हैं. भारत सरकार द्वारा PUBG पर प्रतिबंध अभी भी प्रभावी है, इसलिए ऐसे स्रोतों का उपयोग करना अवैध है.

क्या मार्च में भारत में लॉन्च होगा PUBG?

PUBG Corporation ने अभी तक PUBG Mobile India की रिलीज की तारीख की पुष्टि नहीं की है, लेकिन यह कुछ हफ्तों में होने की उम्मीद है. शायद फरवरी की शुरुआत तक. वहीं, कुछ रिपोर्ट्स की मानें तो भारत में नए संस्करण का PUBG इंडिया मार्च में लॉन्च हो सकता है.