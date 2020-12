PUBG Mobile India Launch Updates: भारत में जल्द ही PUBG की वापसी होने वाली है. पबजी के दीवानों को PUBG Mobile के इंडियन वर्जन की रिलीज डेट का बेसब्री से इंतजार है. उम्मीद की जा रही थी कि नवंबर महीने के अंत तक ही यह गेम एक बार फिर भारत में लॉन्च हो जाएगी, लेकिन इंतजार बढ़ गया है. इसकी एक ठोस वजह है, जिससे PUBG Mobile India के लॉन्च में देरी हो रही है. हालांकि इस खबर से यह उम्मीद की जा रही है कि जल्द की इसके लॉन्च (PUBG India Launch Date) होने का रास्ता साफ हो जाएगा. Also Read - PUBG को टक्कर देगा FAUG वीडियो गेम, प्री-रजिस्ट्रेशन हुआ शुरू, ऐसे करें रजिस्टर

InsideSport की खबर के अनुसार, अभी तक भारत सरकार ने PUBG Mobile India के लॉन्च की इजाजत नहीं दी है. PUBG India को लॉन्च करने से पहले इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की इजाजत की जरूरत होगी (Ministry of Electronics and Information technology) और इसके बाद ही इसे लॉन्च किया जा सकता है. InsideSport ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि भारत में PUBG को लॉन्च करने के लिए अधिकारियों ने अब आधिकारिक रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संपर्क साधा है. हालांकि सरकार की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं दिया गया है. उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस बारे में कोई अच्छी खबर सामने आएगी. Also Read - PUBG vs FAUG: फौजी गेम के प्री-रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हुई शुरू, जानें कैसे करें और क्या करें

मालूम हो कि PUBG को एक बार फिर भारत में लॉन्च करने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है. सूत्रों के अनुसार, मंत्रालय की तरफ से बैठक का समय तय होने के बाद इसके लॉन्च के बारे में कोई फैसला हो सकेगा. बैठक के बाद ही यह मालूम चलेगा कि PUBG को भारत में लॉन्च की इजाजत मिलेगी या नहीं? InsideSport ने PUBG के अंदरूनी सूत्रों के हवाले से बताया कि वर्तमान परिस्थितियों में इसकी लॉन्चिंग अगले साल जनवरी-फरवरी से पहले होना आसान नजर नहीं आ रहा है और यह भी सरकार के रुख पर ही निर्भर करेगा. Also Read - FAU-G Game Launch Details: FAU-G की लॉन्च में देरी, जानें कब आएगा PUBG Mobile India की टक्कर वाला यह गेम

गेमप्ले भी होगा अलग

डेवलपर्स ने पबजी मोबाइल इंडिया के कुछ गेमप्ले का खुलासा किया है. इस गेम को विशेष रूप से इंडियन मार्केट के लिए डिजाइन किया गया है. यह नया गेम इंडियन-स्पेसिफिक फीचर्स के साथ आएगा, जिनमें कोई खून-खराबा नहीं और पूरी तरह से कपड़े पहने हुए कैरेक्टर समेत अन्य बदलाव शामिल हैं.

प्लेयर ID रहेगी बरकरार

रिपोर्ट्स के मुताबिक, डेवलपर्स ने पुष्टि की है कि PUBG मोबाइल इंडिया, गेम के ग्लोबल वर्जन से अलग होगा. हालांकि, प्लेयर ID (PUBG Mobile player ID) को बरकरार रखा जाएगा. डेवलपर्स ने कहा है कि प्लेयर आईडी को पबजी मोबाइल के ग्लोबल वर्जन से इंडियन वर्जन में ट्रांसफर किया जा सकेगा.