PUBG Mobile India new update: PUBG Mobile India का बेसब्री से इंतजार हो रहा है. हालांकि, लेटेस्ट रिपोर्ट से साफ हो गया है कि भारत में इस बैटल रॉयल गेम की वापसी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा. नई रिपोर्ट में कहा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने PUBG Mobile की भारत में दोबारा लॉन्चिंग की परमिशन नहीं दी है. सितंबर में देश में PUBG ही नहीं, इसके जैसे कई और बैटल रॉयल गेम बैन हुए थे. आइए आज आपको भारत में बैन किए गए टॉप 5 बैटल रॉयल गेम्स के बारे में बताते हैं.

1- Creative Destruction

पॉप्युलर बैटल रॉयल गेम Creative Destruction सितंबर में बैन किए गए गेम्स की लिस्ट में शामिल था. इसमें कई गेम मोड मिलते हैं. गूगल प्ले स्टोर पर Creative Destruction के 10 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हैं. प्ले स्टोर पर इसे 5 में से 4.2 रेट किया गया है.

2- Rules of Survival

इस बैटल रॉयल गेम में 120 यूजर्स की फाइटिंग मिलती है. इस गेम को NetEase ने डेवलप किया है. Rules of Survival गेम Google Play Store पर अब तक 50 मिलियन से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है. इसे 5 में से 3.9 रेट किया गया है.

3- Ride Out Heroes

Ride Out Heroes को भी NetEase ने डेवलप किया है. PUBG Mobile के साथ बैन की लिस्ट में यह गेम भी शामिल रहा. इस बैटल रॉयल गेम में कई यूनीक फीचर्स और कैरेक्टर्स हैं. गूगल प्ले स्टोर पर इस 5 में से 4 रेट किया गया है. प्ले स्टोर से Ride Out Heroes गेम को 1 मिलियन से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है.

4- Knives Out

Knives Out मोबाइल प्लेटफॉर्म पर आने वाले शुरुआती बैटल रॉयल गेम्स में से है. इसमें एक ग्रुप में 5 प्लेयर होते हैं. रेगुलर बैटल रॉयल मोड के अलावा इसमें स्नाइपर बैटल, 50V50 और Team Fight जैसे कई गेम मोड्स मिलते हैं. Google Play Store पर इसे 10 मिलियन से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है. प्ले स्टोर पर इस बैटल रॉयल गेम को 5 में से 3.4 रेट किया गया है.

5- PUBG Mobile Lite

यह PUBG Mobile का हल्का वर्जन है. इसमें 60 प्लेयर्स की फाइटिंग मिलती है. इसे चलाने के लिए सिर्फ 1 जीबी रैम और 600 एमबी फ्री स्पेस की जरूरत पड़ती है. PUBG Mobile Lite को Google Play Store से 100 मिलियन से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है. प्ले स्टोर पर इसकी रेटिंग 5 में से 4.2 है.