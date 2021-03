PUBG Mobile India Release Date 2021 on play store : PUBG मोबाइल बारत में कब रिलीज होगा? ये सवाल अभी भी लाखों करोड़ों गेमर्स के जहन में है लेकिन कंपनी की तरफ से इसको लेकर कोई पुख्ता जवाब नहीं दिया गया है. Also Read - PUBG Mobile Latest News in India: पबजी के दीवानों के लिए अपडेट, भारत में गेम लॉन्चिंग की हो रही तैयारी...

लेकिन एक बात तो तय है कि कंपनी अभी भारत से गई नहीं है. जी हां, दरअसल PUBG Corporation ने अपने PUBG मोबाइल इंडिया कंपनी के लिए लिंक्डइन पर एक नई वैकेंसी निकाली है. PUBG मोबाइल निर्माता बेंगलुरु लोकेशन के लिए एक निवेश और रणनीति विश्लेषक (Investment and Strategy Analyst) की तलाश कर रहे हैं. Also Read - PUBG New State Game: क्या PUBG का नया वर्जन भारत में होने जा रहा है Launch, जाने क्या है हकीकत?

लिंक्डइन पर पबजी द्वारा डाली गई पोस्ट के अनुसार, यह व्यक्ति PUBG Corporation की नई योजनाओं को लेकर जिम्मेदार होगा जिनमें उसके भारत में विलय और अधिग्रहण की योजनाएं शामिल हैं. यानी कंपनी भारत में दोबारा रिलीज के लिए हर प्रयास कर रही है. Also Read - PUBG Battle Ground नहीं खेल पाएंगे यूजर्स, जानें Technologies Rule 2021 क्या है?

क्राफ्टन (Krafton), जो PUBG Corporation की मूल कंपनी है, ने हाल ही में Nodwin गेमिंग (Nodwin Gaming) में 164 करोड़ रुपये का निवेश किया.

PUBG Corporation की मूल कंपनी Krafton भारत की गेमिंग इंडस्ट्री में बड़ी रुचि दिखा रही है, इनमें वो esports कंपनियां भी शामिल हैं जो भारत में मुख्यधारा बन चुकी हैं. क्राफ्टन से निवेश के साथ, ये कंपनियां ओवरऑल गेमिंग इंडस्ट्री को गति प्रदान करते हुए भारत में ईस्पोर्ट्स टूर्नामेंट की दिशा में अपने प्रयासों को दोगुना करने में सक्षम होंगी.

ऐसे में PUBG किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में है जो नौकरी के लिए मापदंड पूरा करता हो. इन मानदंडों में इंटरएक्टिव एंटरटेनमेंट, गेमिंग और आईटी सेक्टर या एम एंड ई सेक्टर में विश्लेषक के रूप में “गहन ज्ञान” के साथ IB/consulting/PE/VC में 3 साल का अनुभव शामिल है.

ऐसे में जब क्राफ्टन भारत में अपनी टीम का विस्तार करने के लिए तैयार है, इसका मतलब यह हो सकता है कि कंपनी फिलहाल भारतीय बाजार को छोड़ने को तैयार नहीं है. और क्योंकि यह भारत के गेमिंग बाजार में लगातार बनी हुई है, इसलिए यह मान लेना भी गलत नहीं होगा कि PUBG मोबाइल इंडिया कभी भी रिलीज हो सकता है.

लेकिन, फिलहाल, PUBG मोबाइल इंडिया के लॉन्च पर कोई ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं है. एक क्राफ्टन अधिकारी ने हाल ही में पुष्टि की कि कंपनी PUBG मोबाइल के भारतीय वर्जन को एक वास्तविकता बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है.

महाराष्ट्र में आयोजित एक हालिया कार्यक्रम में, सूचना और प्रसारण के लिए केंद्रीय मंत्री, प्रकाश जावड़ेकर ने PUBG की तुलना हिंसक खेलों से की थी. उन्होंने कहा था कि PUBG हिंसक और नशे की लत के खेल का एक उदाहरण है जो खिलाड़ियों को नैतिकता नहीं सिखाता है. और एक उपाय के रूप में, जावड़ेकर ने कहा कि सरकार जल्द ही गेमिंग के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगी जहां आवेदकों को खेल को विकसित करना सिखाया जाएगा, वह भी भारतीय सांस्कृतिक लोकाचार को बढ़ावा देने के लिए.