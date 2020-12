FAU-G Pre-Registration Step-by-step guide: इंडियन गेमर्स इन दिनों दो गेम्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इनमें एक PUBG Mobile India और दूसरा FAU-G गेम है. PUBG Mobile India की लॉन्च डेट अभी नहीं आई है. वहीं, FAU-G का प्री-रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है और इसे जल्द लॉन्च किए जाने की उम्मीद है (FAU-G latest update). आइए आपको FAU-G का प्री-रजिस्ट्रेशन करने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका बताते हैं (how to pre register for FAU-G Game). Also Read - PUBG Mobile India Launch Date Update: ...तो फरवरी से पहले नहीं लॉन्च होगा PUBG Mobile India, जानें क्या कहती है नई रिपोर्ट

ऐसे करें FAU-G के लिए प्री-रजिस्ट्रेशन

सबसे पहले Google.com पर विजिट करें.

अब nCore Games टाइप करके सर्च करें.

सर्च रिजल्ट में nCOre Games के ट्विटर हैंडल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करें.

अब nCOre Games का ट्विटर हैंडल पेज खुल जाएगा. यहां सबसे ऊपर एक ट्वीट पिन किया गया है.

पिन किए गए ट्वीट में प्री-रजिस्टर लिंक दिया गया है. इस लिंक पर क्लिक करें.

अब गूगल प्ले स्टोर पर FAU-G गेम का प्री-रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा.

पेज पर ‘Pre-Register’ बटन दिखेगा, जिस पर क्लिक करने के बाद एक पॉप-अप आएगा, जो रजिस्ट्रेशन के लिए आपसे कन्फर्मेशन लेगा. ‘OK’ पर क्लिक करते ही FAU-G गेम के लिए आपका प्री-रजिस्ट्रेशन हो जाएगा.

कैसे डाउनलोड करें FAU-G गेम? (How to Download FAUG Game)

अभी फौजी गेम डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध नहीं है. लॉन्च होने के बाद इसे गूगल प्ले स्टोर से या वेबसाइट पर उपलब्ध APK फाइल के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकेगा.

कब लॉन्च होगा FAU-G गेम? (FAUG Game Launch Date)

FAUG गेम की लॉन्च डेट की घोषणा अभी नहीं हुई है. हालांकि, रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस गेम को इसी महीने लॉन्च किए जाने की उम्मीद है.