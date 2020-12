PUBG Mobile India Welcome Gift: PUBG कॉर्पोरेशन ने हाल में PUBG Mobile को दोबारा भारत में लॉन्च करने की घोषणा की है. इस बार इसे PUBG Mobile India नाम से पेश किया जाएगा, जो इस बैटल रॉयल गेम का इंडियन वर्जन होगा. अभी पबजी मोबाइल इंडिया की लॉन्च डेट का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इससे जुड़े अपडेट्स और लीक्स लगातार सामने आ रहे हैं. अब लॉन्च से पहले PUBG Mobile India का वेलकम गिफ्ट लीक हो गया है (PUBG Mobile India welcome gift leaked online). Also Read - FAU-G Pre-Registration Step-by-step guide: FAUG गेम के लिए ऐसे करें प्री-रजिस्ट्रेशन, जानें सबसे आसान तरीका

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, पबजी की भारत में वापसी से पहले कई डेटा माइनर्स और यूट्यूबर्स ने PUBG मोबाइल के ग्लोबल वर्जन के अंदर PUBG Mobile India के वेलकम गिफ्ट को देखा है. लॉन्च के समय पबजी मोबाइल इंडिया को डाउनलोड करने और खेलने वाले सभी प्लेयर्स को यह वेलकम गिफ्ट मिलगा. Also Read - PUBG Mobile India Launch Date Update: ...तो फरवरी से पहले नहीं लॉन्च होगा PUBG Mobile India, जानें क्या कहती है नई रिपोर्ट

पबजी मोबाइल इंडिया वेलकम गिफ्ट में क्या होगा?

लीक डीटेल के अनुसार, PUBG Mobile India का वेलकम गिफ्ट एक रिवॉर्ड क्रेट होगा, जिसमें अनारकली हेडगियर, अनारकली सेट और एक क्लासिक क्रेट कूपन शामिल है. Also Read - PUBG Mobile India Comeback Latest Update: PUBG Mobile की भारत में कैसे होगी वापसी? यहां जानें लेटेस्ट अपडेट

बता दें कि ये सभी आइटम PUBG Mobile ग्लोबल के बीटा वर्जन के अंदर देखे गए हैं, जिससे माना जा रहा है कि अभी इनकी टेस्टिंग हो रही होगी. ऐसे में PUBG Mobile India के लॉन्च के समय ये रिवॉर्ड बदल सकते हैं या फिर इन्हें ही पेश किया जा सकता है.

कब लान्च होगा पबजी मोबाइल इंडिया? (PUBG Mobile India launch date update)

PUBG Mobile India की लॉन्च डेट अभी नहीं आई है. हाल में आई रिपोर्ट में कहा गया है कि पबजी कॉर्पोरेशन ने मिनिस्टी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ऐंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अधिकारियों के साथ मीटिंग का अनुरोध किया है, लेकिन मिनिस्ट्री ने अभी इस पर कोई जवाब नहीं दिया है. ऐसे में अभी यह साफ नहीं है कि PUBG Mobile की भारत में कब वापसी होगी, क्योंकि बिना केंद्र सरकार की अनुमति के PUBG Mobile India को नहीं लॉन्च किया जा सकता है.