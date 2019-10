PUBG Mobile ने गेम में नए करेक्टर्स का सेट जोड़ा है। ये करेक्टर सेट AMC के The Walking Dead से लिए गए हैं। Tencent Games का यह कदम कंपिटीटर गेम Fortnite को टक्कर देने के लिए हो सकता है, जिसने हाल ही में पॉप्युलर सीरीज Zombie apocalypse के करेक्टर और उस सीरीज के कुछ हथियार अपने गेम में जोड़े थे। अब PUBG Mobile प्लेयर्स The Walking Dead सीरीज के Rick, Daryl, Michonne और Negan के करेक्टर में गेम को खेल सकते हैं।

इसके अलावा प्लेयर्स सीरीज में शामिल Daryl की ट्रेडमार्क बाइक को भी चला सकते हैं। गेम में Michonne की katana और Negan के कांटों से भरे बैट Lucile को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सभी आइटम्स गेम में शामिल आइटम को रिप्लेस करेंगे। ये सभी आइटम्स 2020 के शुरुआती कुछ समय तक मौजूद रहेंगे।

The Walking Dead is here! Play as some of your favorite characters, wield their iconic weapons, and utilize their skills to stay alive in the battlefields of Erangel, Sanhok, Miramar, and Vikendi. Explore new events, earn rewards, and know that survival brings us together! pic.twitter.com/SxfPZDFFrQ

— PUBG MOBILE (@PUBGMOBILE) October 1, 2019