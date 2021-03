PUBG Mobile Latest News India: PUBG Game के दीवानों को तब झटका लगा था जब पिछले साल इस पर बैन कर दिया था. तब से अब तक फैंस लगातार इंतज़ार कर रहे हैं कि PUBG Mobile की भारत में कब वापसी होगी. अब लगता है कि भारतीय फैंस का इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, हालाँकि ये इंतज़ार थोड़ा सा लम्बा हो सकता है. ताजा अपडेट ये है कि गेम बनाने वाली कंपनी क्राफ्टन (Krafton) ने कहा है कि भारत की केंद्र सरकार के साथ हमारी बातचीत चल रही है. Also Read - PUBG New State Game: क्या PUBG का नया वर्जन भारत में होने जा रहा है Launch, जाने क्या है हकीकत?

क्राफ्टन (Krafton) ने कहा है कि हम चाहते हैं कि भारत में फिर से ये गेम लॉन्च (PUBG Video Game Launching Date) करने के लिए तेजी से कोशिश कर रहे हैं. हम भारत सरकार द्वारा अप्रूवल मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं.

क्राफ्टन के कॉर्पोरेट डेवलपमेंट के हेड ने इंडियन गेमिंग कांफ्रेंस 2021 में कहा कि हम चाहते हैं कि PUBG जल्द से जल्द भारतीय बाज़ार में आए, लेकिन फिलहाल हम आपको इसके रिलॉन्चिंग की डेट नहीं बता सकते हैं. उन्होंने कहा कि इस गेम को भारत में लॉन्च करने के लिए स्पेशल डिजाइन और नए डेवलपमेंट के साथ लॉन्च (Pubg Latest Version) किया जाएगा. इसकी तैयारी भी हम कर रहे हैं. फिलहाल PUBG: New State के प्री-रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएंगे क्योंकि इसे ओपन नहीं किया गया है. PUBG: New State गेम का नया एडिशन है.