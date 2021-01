PUBG Mobile Latest Update: दुनिया भर में PUBG गेम पहले से ज्यादा पॉपुलर हो गया है. PUBG Mobile की कामयाबी को देखते हुए कोरियन कंपनी Krafton Inc. ने अब गेम लवर्स के लिए एक और नया गेम लॉन्च करने का फैसला किया है, जिसके मुताबिक अब PUBG Mobile के दीवानों के लिए अलग से PUBG Cartoon और PUBG Animated Show भी लाने की तैयारी हो रही है. Also Read - PUBG Ban in India: PUBG Mobile और PUBG Mobile Lite आज से भारत में पूरी तरह बंद

Bloomberg की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी गेम लवर्स के लिए PUBG: New Battle Royale Game लाने की तैयारी कर रही है. उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल गेम को लॉन्च कर दिया जाएगा. Crafton के CEO चैंग-हैन का कहना है कि 2021 में ही नए गेम (PUBG New Game) को लॉन्च किया जाएगा.

रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी इस साल PUBG Mobile की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए वेब कार्टून (PUBG Web Cartoon) लाने की तैयारी कर रही है. साथ ही ज्यादा से ज्यादा यूजर्स तक पहुंचने के लिए PUBG Mobile एनिमेटेड शो (PUBG Animated Show) भी लाने की तैयारी कर रही है.

भारत में PUBG Relaunch की हो रही कोशिश

भारत-चीन सीमा पर हुए विवाद के बाद केंद्र सरकार ने PUBG Mobile को बैन (PUBG Mobile Ban) कर दिया था. हालांकि कंपनी ने साफ किया है कि भारतीय मोबाइल यूजर्स (Mobile Users) के डेटा का चीन से कोई लेना-देना नहीं है. इस बीच कंपनी भारतीय यूजर्स के लिए अलग से डेटा सेंटर बनाने की तैयारी कर रही है. साथ ही देश में अलग से PUBG Mobile का इंडियन वर्जन लॉन्च (Indian Version) करने की योजना है.

बताते चलें कि भारत में PUBG Mobile को रीलॉन्च के (PUBG Mobile Relaunch) लिए एक नई कंपनी का गठन किया गया है. साथ ही केंद्र सरकार से बातचीत की कोशिश हो रही है. हालांकि केंद्र सरकार ने साफ किया है कि भारत सरकार यूजर्स के डेटा को लेकर काफी गंभीर है. फिलहाल PUBG Mobile के रीलॉन्च को लेकर कोई सकारात्मक सकेंत नहीं मिल रहे हैं.