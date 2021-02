PUB-G Mobile New State Launched:दुनिया भर के PUBG मोबाइल गेम प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है, गेम के डेवलपर PUBG स्टूडियो ने नवीनतम PUBG: न्यू स्टेट मोबाइल गेम के लिए ट्रेलर जारी किया है और आप Google Play Store से इसका प्री-रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. के लिए है. PUB-G Mobile New State को दक्षिण कोरियाई वीडियो गेम होल्डिंग कंपनी क्राफ्टन ने बनाया है. Also Read - PUB-G Love Story: मीलों की दूरी तय कर प्रेमी से मिलने पहुंची शादीशुदा प्रेमिका, देखते ही उड़े होश

PUBG मोबाइल न्यू स्टेट के ट्रेलर में गेम में उपलब्ध कुछ गेमप्ले, ग्राफिक्स और कुछ नए मैकेनिक्स को भी शामिल किया गया है. PUBG: नया राज्य वर्ष 2051 में स्थापित किया गया है और नए वाहन, हथियार, नया नक्शा और बहुत कुछ लेकर आया है।

PUBG: NEW STATE के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर, कंपनी ने कहा है कि: "PUBG के लिए प्री-ऑर्डर ट्रेलर: NEW STATE, KRAFTON, Inc. और PUBG स्टूडियो द्वारा नए बैटल के लिए PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS," गेम आधिकारिक तौर पर लॉन्च हो गया है और PUBG: New State के लिए गूगल प्ले-स्टोर पर प्री-रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है.

PUBG: New State को पबजी स्टूडियो (PUBG Studio) ने तैयार किया है और यूट्यूब पर इसका एक ट्रेलर भी जारी किया गया है. इसके अलावा PUBG: New State नाम से नई वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए गए हैं.

गेम के ट्रेलर में कुछ गेम प्ले, ग्राफिक्स और नई मैकेनिक्स को देखा जा सकता है। PUBG: New State को साल 2051 के लिहाज से तैयार किया गया है. इस गेम में 2051 में आने वाली गाड़ियों, हथियारों, नए मैप्स आदि की एक झलक मिलेगी.

PUBG: New State के लिए गूगल प्ले-स्टोर और एपल के एप स्टोर पर प्री-रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है. खास बात यह है कि यह रजिस्ट्रेशन भारत में हो रहा है. ऐसे में कहा जा सकता है कि पबजी की भारत में वापसी हो गई है. प्री-रजिस्ट्रेशन करने वाले प्लेयर्स को व्हिकल स्किन मिलेगी.