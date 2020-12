PUBG Mobile News Update Today 31 December 2020, PUBG Mobile appointed country head and hired other gaming experts for India launch: तमाम कयासों और उम्मीदों के बावजूद इस साल आज यानी 31 दिसंबर 2020 तक भारत में पबजी मोबाइल गेम को फिर से लॉन्च नहीं किया जा सका है. लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि भारत में इस गेम को फिर से लॉन्च किए जाने में काफी वक्त लगेगा. PUBG Mobile को भारत में लॉन्च किए जाने की दिशा में एक बड़ी खबर आई है. Also Read - PUBG Mobile Teams 2020: PUBG खेलकर की करोड़ों की कमाई, ये हैं 2020 के टॉप 5 पबजी गेमर्स

दरअसल, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने भारत में पबजी को लॉन्च करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है. इसके बावजूद पबजी में इंडिया कंट्री हेड नियुक्त कर दिया है. इस न्यूज के आने के बाद से इंडिया में पबजी के चाहने वालों की उम्मीद बढ़ गई है. पबजी इंडिया की पैरंट कंपनी Krafton ने इंडिया के लिए नए कंट्री मैनेजर के रूप में अनीश अरविंद की नियुक्ति की है. Also Read - Download PUBG Mobile Lite Version 0.20.0: पबजी मोबाइल लाइट का आ गया अपडेट, ऐसे करें अपडेट

अनीश अरविंद के पास गेमिंग इंडस्ट्री का करीब 15 सालों का अनुभव है. उन्होंने इससे पहले गेमिंग इंडस्ट्री की दिग्गज कंपनियों Zynga और Tencent के साथ भी काम किया है. Krafton Inc से जुड़ने से पहले वह Tencent के दक्षिण एशिया के प्रमुख थे. Also Read - PUBG Mobile India Release Date Latest Updates: मार्च से पहले भारत में रिलीज हो सकता है पबजी गेम, गूगल से हांथ मिलाएगी कंपनी!

चीन के साथ तनाव बढ़ने के बाद भारत में 2 सितंबर 2020 को पबजी को बैन कर दिया गया था. अभी तक आधिकारिक तौर पर भारत में फिर से कब पबजी लॉन्च होगा इसको लेकर कोई अपडेट नहीं है. भारत सरकार ने पबजी के अधिकारियों को अपना पक्ष रखने तक का मौका नहीं दिया है.

PUBG Mobile गेम की कंपनी Krafton Inc भारत में अपनी पैठ बनाने की कोशिश में लगी है. ऐसी रिपोर्ट है कि Krafton Inc ने अनीष को कंट्री हेड बनाने के बाद कई अन्य नियुक्तियां की हैं. रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी अकाश जुम्डे को विजुअल कंटेट डिजाइनर नियुक्त किया है. पीयूष अग्रवाल को फाइनेंस मैनेजर नियुक्त किया गया है. अर्पिता प्रियदर्शिनी को सीनियर कम्युनिटी मैनेजर और करण पाठक को सीनियर ईस्पोर्ट्स मैनेजर नियुक्त किया गया है.