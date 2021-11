हाल ही में मोस्ट अवेटेड गेम PUBG New State को ग्लोबल मार्केट में समेत भारतीय बाजार में आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया है. यह गेम एंड्राइड और आईओएस दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है. कंपनी ने लॉन्च से पहले ही इसे प्री-बुकिंग के लिए उपलब्ध (PUBG New State Launch) करा दिया था और लॉन्च होने तक इसकी प्री-बुकिंग (How To Download PUBG New State ) का आंकड़ा 50 मिलियन तक पहुंच गया था. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि PUBG New State का यूजर्स बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. (PUBG Mobile India) लेकिन लॉन्च के (Google Play Store) साथ ही गेम में कुछ खामियां नजर आने लगी हैं. (Best Android Games) कुछ एंड्राइड फोन यूजर्स की शिकायत है​ कि वह उन्हें PUBG New State गेम डाउनलोड करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.Also Read - अपने एंड्राइड स्मार्टफोन में जरूर रखें ये उपयोगी ऐप्स, समय की बचत के साथ काम भी होगा आसान

सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने पोस्ट के माध्यम से जानकारी शेयर करते हुए बताया है कि उनके एंड्राइड फोन में PUBG New State डाउनलोड नहीं हो पा रहा है. जिसकी वजह से वह इस गेम का इस्तेमाल करनें असक्षम हैं. सामने आई रिपोर्ट्स के अनुसार इस समस्या का सामना खासतौर पर उन यूजर्स को करना पड़ रहा है जो कि एंड्राइड 12 ओएस पर आधारित स्मार्टफोन उपयोग कर सकते हैं. हालांकि, कुछ पुराने एंड्राइड वर्जन वाले यूजर्स ने इस समस्या को नोट किया है. टेक टिप्स्टर मुकुल शर्मा ने अपने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है कि PUBG New State गेम एंड्राइड 12 स्मार्टफोन को​ ब्रिक कर रहा है. उन्होंने बताया कि जब Oppo Find X2 Pro स्मार्टफोन में इस गेम को डाउनलोड करने की कोशिश की गई तो गेम ने उनके डिवाइस को हार्ड ब्रिक कर दिया.

PUBG New State नेक्स्ट जेनरेशन बैटल रॉयल का एक्सपीरियंस देता है और यह साल 2051 के बैटल पर आधारित है. प्लेयर्स को गेम में नया मैप फीचर, रिटर्निंग गेम मोड्स और यूनीक गेम मशीन मिलेंगे. साथ ही इसमें कई तरह के एडवांस्ड वेपन्स भी मिलेंगे. इस गेम में एक साथ 100 प्लेयर्स अलग-अलग वेपन्स और स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर गेम खेल सकते हैं.