PUBG New State: साउथ कोरिया की मोबाइल गेम डेवलपर कंपनी Krafton ने हाल ही भारत में समेत दुनियाभर के 200 से अधिक देशों में PUBG New State को लॉन्च किया है. इस गेम के लॉन्च का यूजर्स लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और अब यह डाउनलोडिंग के लिए उपलब्ध हो गया है. खास बात है कि PUBG New State लॉन्च के साथ ही यूजर्स के बीच अपनी लोकप्रियता बनाने लगा है और इसका अंदाजा गूगल प्ले स्टोर पर इसकी डाउनलोड संख्या से लगाया जा सकता है. PUBG New State ने गूगल प्ले स्टोर पर 1 करोड़ डाउनलोड का आंकड़ा पार कर लिया है. इस गेम ने लॉन्च से पहले ही गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर 40 मिलियन प्री-रजिस्ट्रेशन प्राप्त किए थे.Also Read - Free Fire Redeem Codes 15 November 2021: ये रिवॉर्ड्स जीताएंगे गेम, ऐसे करें प्राप्त

PUBG New State एक बैटल रॉयल गेम है और यह नेक्स्ट जेनरेशन साल 2051 पर आधारित है. इस गेम में प्लेयर्स को शानदार गेमिंग एक्सीरियंस मिलेगा. खास बात है कि यह एक फ्री-टू-प्ले मोबाइल गेम है जिसे 17 विभिन्न भाषाओं में खेला जा सकता है. कंपनी का कहना है कि नए गेम का उद्देश्य मूल गेम प्ले सुविधाओं के माध्यम से बैटल रॉयल शैली को आगे बढ़ाना है. Also Read - महंगे हो गए Xiaomi के दो बजट रेंज स्मार्टफोन, जानिए अब कितनी कीमत में होंगे उपलब्ध

PUBG New State की बात करें तो इस गेम में तीन अलग-अलग गेमप्ले मोड हैं, जिनमें बैटल रॉयल (भविष्य के सेट ट्रॉई और पब्जी फ्रैंचाइजी स्टेपल, एरंगेल) पर उपलब्ध, 4वी4 डेथमैच और ट्रेनिंग ग्राउंड शामिल हैं, जहां खिलाड़ी लाइव मैच में कूदने से पहले अपने कौशल को सुधार सकते हैं. PUBG New State में प्लेयर्स को कई रिवॉर्ड्स प्राप्त करने का भी मौका मिलेगा. साथ ही खिलाड़ियों को गेम खेलते समय विभिन्न प्रकार के इन-गेम पुरस्कारों को अनलॉक करने की भी सुविधा मिलेगी. गेम में रैंक किए गए सीजन भी होंगे जो खिलाड़ियों को अन्य बचे लोगों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देते हैं, अपने टिएरा को बढ़ाते हैं और उच्च-अंत इन-गेम पुरस्कार अर्जित करते हैं. रैंक किए गए सीजन एक बार में दो महीने तक चलेंगे. Also Read - YouTube ने किया बड़ा बदलाव, अब नहीं देख पाएंगे वीडियो पर कितने आए डिसलाइक, जानें डिटेल