PUBG New State December Update: हाल ही में बैटल रॉयल गेम PUBG New State को बाजार में उतारा गया है. जिसे यूजर के बीच काफी पसंद भी किया जा रहा है और इसलिए कंपनी गेम को अधिक रोचक बनाने के लिए इसमें नया (PUBG Mobile India) अपडेट लेकर आ रही है. जल्द ही इस गेम को (PUBG New State Update) दिसंबर अपडेट मिलने वाला है. नया अपडेट 9 दिसंबर को लाइव किया जाएगा और (Best Android Game) इसमें कई मजेदार आइटम्स ऐड होने वाले हैं. जो कि गेमिंग एक्सपीरियंस को मजेदार और रोचक बनाएंगे. PUBG New State को नया अपडेट मिलने के बाद इसमें कई नए व्हीकल्स, वेपन्स और नई थीम के साथ कई अन्य चीजें भी ऐड होंगी.

PUBG New State को मिलने वाला नया अपडेट इस गेम को और भी रोचक बनाएगा. यह अपडेट 9 दिसंबर को लाइव होगा. इस अपडेट के साथ प्लेयर्स को गेम में एक नया वेपन, दो नए व्हीकल्स, नई लॉबी थीम, नया सर्वाइवर पास और बग फिक्स भी मिलेंगे. इन कॉन्टेन्ट की मदद से प्लेयर्स को गेम में शानदार एक्सपीरियंस प्राप्त होगा.

PUBG New State: ऐड होंगे कई आइटम्स

PUBG New State को मिलने वाले दिसंबर अपडेट में प्लेयर्स को New Weapons, Vehicles, Survival Pass मिलेंगे. व्हेपन्स की बात करें तो इसमें दो नए वेपन ऐड होंगे. इसमें assault rifle है जो कि Erangel और Troi में मिलेगी. गेमिंग के दौरान इन वेपन की मदद से फाइट करने में ज्यादा मजा आएगा. वहीं M416 [C2] Long Barrel मिलेगी जो कि गेम में सबसे ज्यादा डैमेज करने वाली गन है.

PUBG New State के दिसंबर अपडेट में दो व्हीकल्स भी ऐड किए जाएंगे, ​इसमें Electron और Mesta शामिल हैं. Electron एक 6 सीटर मिनीबस है और काफी मजबूत है. गन प्लेयर्स इसे Troi और Training Ground में प्राप्त कर सकेंगे. वहीं Mesta एक क्लासिक 2 सीटर कार है जो कि स्टैंडर्ड है और यह हाई स्पीड के साथ आती है.

वहीं दिसंबर अपडेट के साथ ही Survivor Pass Vol 2 शुरू होगा. इस पास की स्टोरी का कैरेक्टर Dream Runners Faction की Bella है. स्टोरी में प्लेयर्स को मिशन पूरा करने के लिए Bella की कॉस्ट्यूम करनी होगी. इसके अलावा अपडेट के साथ गेम को नई लॉबी थीम भी मिलेगी. बैकग्राउंड और म्यूजिक का विंटर फेस्टिवल थीम के आधार पर सेट किया जाएगा.