PUBG: New State यूजर्स के लिए बड़ी खबर है कि इस गेम का नाम अब बदल दिया गया है. इसकी आधिकारिक वेबसाइट व सोशल मीडिया अकाउंट पर अब यह नए नाम के साथ मौजूद है. इस लोकप्रिय बैटल रॉयल गेम (Battle Royal Game) का नाम बदल कर PUBG: New State की बजाय अब New State Mobile कर दिया गया है. बदले हुए नाम के साथ ही प्लयेर्स को कई अन्य बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं.

PUBG: New State को मिला नया नाम

PUBG: New State को बाजार में PUBG Mobile India के नए अवतार के तौर पर लॉन्च किया गया था. वहीं अब इसके नाम को बदलकर New State Mobile कर दिया गया है. हालांकि, कंपनी ने इस बदलाव को लेकर कोई घोषणा नहीं की है. लेकिन इसकी आधिकारिक वेबसाइट अब नए नाम के साथ शो हो रही है. लेकिन बदली हुई वेबसाइट को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें कई अन्य बदलाव भी किए गए हैं.

New State Mobile में होंगे कई नए बदलाव

New State Mobile में होने वाले बदलावों के बारे में कंपनी इस साल के अंत में जानकारी शेयर करेगी. गेम डेवलपर कंपनी Krafton का कहना है कि प्लेयर्स BR: Extreme Mode के साथ कुछ विकास और बदलाव देख सकते हैं. हालांकि, बाकी फीचर्स में आने वाले समय में बदलाव देखा जाएगा. बता दें कि कंपनी ने इस साल की शुरुआत में जनवरी अपडेट रोलआउट किया था और इसके साथ एक्स्ट्रीम मोड को जोड़ा गया था.

जल्द ही पीसी के लिए आ सकता है ये गेम

अब तक सामने आई कुछ लीक्स व रिपोर्ट्स के अनुसार New State Mobile को आने वाले समय में पीसी के लिए भी रोलआउट किया जा सकता है. लीक्स के मुताबिक कंपनी ने इसके पीसी वर्जन पर काम करना शुरू कर दिया है. हालांकि, डेवलपर कंपनी Krafton की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. लेकिन Krafton का कहना है कि यह हमेशा से ही एक मोबाइल फोकस गेम रहा है.