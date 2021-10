PUBG New State: पिछले दिनों ही मोबाइल गेम डेवलपर कंपनी Krafton ने खुलासा किया था कि जल्द ही वह PUBG New State का लॉन्च करने वाली है. यूजर्स इस गेम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इसका इंतजार कर रहे यूजर्स के लिए बड़ी खबर है कि कंपनी ने आखिर इस गेम का ट्रेलर लॉन्च कर दिया है. जो कि कंपनी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किया गया है और इस ट्रेलर में PUBG New State की लॉन्च डेट का भी खुलासा कर दिया गया है.Also Read - WhatsApp Alert: 1 नवंबर से इन स्मार्टफोन में बंद हो जाएगा WhatsApp, चेक करें कहीं आपका फोन तो नहीं है लिस्ट में शामिल

PUBG New State की लॉन्च डेट

PUBG New State का आधिकारिक तौर पर ट्रेलर लॉन्च किया गया है. यह ट्रेलर 2.15 मिनट का है और इसमें गेम की लॉन्च डेट का खुलासा भी किया गया है, जिसके मुताबिक यह गेम आधिकारिक तौर पर 11 नवंबर 2021 को लॉन्च किया जाएगा. यूजर्स को यह जानकर खुशखबरी होगी कि इस गेम का इंतजार अब लगभग खत्म होने वाला है.

PUBG New State होगा बेहद ही रोचक

PUBG New State का ट्रेलर सामने आ गया है और दो मिनट से अधिक समय के इस ट्रेलर में गेम के कुछ सीन दिखाए गए हैं जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह गेम बेहद ही रोचक होने वाला है. इस गेम में यूजर्स को बेहद ही शानदार और मजेदार एक्सपीरियंस मिलेगा. यह गेम PUBG मोबाइल से काफी हद तक मिलता-जुलता है. यह गेम आपको साल 2051 में लेकर जाएगा. गेम में 100 प्लेयर्स होंगे जो कि एक-दूसरे से और एक-दूसरे की टीम से टक्कर लेंगे.

PUBG New State प्री-रजिस्ट्रेशन के लिए है उपलब्ध

PUBG New State की बात करें तो यह गेम ग्लोबल मार्केट में 11 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा लेकिन इससे पहले ही इस गेम को प्री-रजिस्ट्रेशन के लिए उपलब्ध करा दिया गया है. यह एंड्राइड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है. रिपोर्ट के अनुसार अभी तक इस गेम में 4 करोड़ से अधिक प्री-रजिस्ट्रेशन किए जा चुके हैं.