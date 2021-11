PUBG: New State New Update: भारत में PUBG Mobile India बैन होने के बाद यूजर्स के बीच काफी हलचल देखी गई और इसके बाद कई बैटल रॉयल गेम्स ने बाजार में दस्तक दी. लेकिन हाल ही में लॉन्च हुए PUBG: New State ने यूजर्स के बीच आते ही धूम मचा दी. यह मोबाइल इंडिया का ही नया वर्जन है (PUBG Mobile India Ban) और इसे मोबाइल गेम डवेलपर कंपनी Krafton ने लॉन्च किया है. इस गेम (Google Play Store) की खासियत है कि इसमें प्लेयर्स की सिक्योरिटी को ध्यान में (Battle Royal Game) रखा गया है और सिक्योरिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए कंपनी कई कड़े कदम भी उठा रही है. वहीं अब Krafton ने PUBG: New State के लिए एक नया अपडेट जारी किया है, जो कि चीटिंग करने वालों पर लगाम लगाएगा.Also Read - आज की डील: 44W चार्जिंग सपोर्ट वाले Vivo X70 Pro पर मिल रहा है धमाकेदार डिस्काउंट, ऐसे उठाएं ऑफर का लाभ

रिपोर्ट के अनुसार PUBG: New State के लिए एक नया अपडेट पेश किया गया है. इस अपडेट का मुख्य लक्ष्य बैटल रॉयल गेम में एंटी चीटिंग सिस्टम को मजबूत बनाना है. नए अपडेट को फिलहाल एंड्राइड फोन यूजर्स के लिए ही पेश किया गया है. लेकिन आने वाले दिनों में कंपनी इसे आईओएस के लिए भी जारी करेगी. आइए जानते हैं क्या है इस अपडेट में खास?

PUBG: New State को मिले नए अपडेट की बात करें तो इसके बाद अब गेम में कोई चीटिंग नहीं कर पाएगा. कंपनी का कहना है कि नया अपडेट को इंस्टॉल किए बिना अब प्लेयर्स इस गेम को नहीं खेल पाएंगे. यानि अगर आप इस गेम को खेलना चाहते हैं तो आपको पहले नया अपडेट इंस्टॉल करना होगा. अगर कोई यूजर इसे अपडेट नहीं करता तो गेम ओपन होते ही वह सीधे गूगल प्ले स्टोर और गैलेक्सी स्टोर पर पहुंच जाएगा. यानि आप बिना इंस्टॉल किए किसी भी तरह इस गेम को प्ले नहीं कर पाएंगे. बता दें कि PUBG: New State का नया अपडेट इंस्टॉल करने वाले प्लेयर्स को रिवॉर्ड्स के तौर पर तीन चिकन मेडल भी मिलेंगे.