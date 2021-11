PUBG New State का इंतजार कर रहे यूजर्स के लिए आज बड़ा ही अच्छा दिन है. क्योंकि मोस्ट अवेटेड गेम PUBG New State लंबे इंतजार के बाद आखिरकार आधिकारिक तौर पर लॉन्च हो गया है. इस गेम को ग्लोबल मार्केट समेत भारत में भी लॉन्च किया गया है और भारत में PUBG को मिस कर रहे प्लेयर्स अब PUBG New State का मजा ले सकेंगे. यह गेम एंड्राइड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है. इसमें प्लेयर्स को पहले की तुलना में बेहतर ग्राफिक्स और गनप्ले की सुविधा मिलेगी. PUBG New State गेम साल 2051 के बैटल पर आधारित है और इसमें यूजर्स को कई शानदार फीचर्स की सुविधा मिलेगी. आइए जानते हैं PUBG New State के बारे में डिटेल से.Also Read - WhatsApp यूजर्स अब दुनियाभर में कहीं भी कर सकेंगे पैसे ट्रांसफर, जल्द आ रहा है नया अपडेट

PUBG New State गेम की बात करें तो यह साल 2051 के बैटल पर आधारित है. प्लेयर्स को गेम में नया मैप फीचर, रिटर्निंग गेम मोड्स और यूनीक गेम मशीन मिलेंगे. साथ ही इसमें कई तरह के एडवांस्ड वेपन्स भी मिलेंगे. बता दें कि कंपनी ने इस गेम को 10 अक्टूबर को प्री-रजिस्ट्रेशन के लिए उपलब्ध करा दिया था. जिसके बाद अभी तक 50 मिलियन से अधिक यूजर्स इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर चुक हैं. यह गेम फ्री डाउनलोडिंग के लिए उपलब्ध है और गूगल प्ले स्टोर पर इसे 4.7 की रेटिंग प्राप्त हुई है. स्पष्ट कर दें कि जिन यूजर्स ने PUBG New State के लिए प्री-रजिस्ट्रेशन किया हुआ है केवल उन्हें ही स्किन की सुविधा मिलेंगे. इस गेम में प्लेयर्स को 4 मोड Troi, Erangel 2051, 4v4 TDM और Training मिलेंगे.

ऐसे करें PUBG New State को डाउनलोड