PUBG New State: लंबे इंतजार के बाद गेमिंग डेवलपर कंपनी Krafton ने आखिरकार PUBG New State को भारत समेत ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया है. PUBG Mobile India पर बैन लगने के बाद (pubg mobile new state) मोबाइल गेमिंग प्लेयर्स इसका वापस लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. वहीं अब PUBG New State को आधिकारिक तौर पर रिलीज (pubg mobile new state release date) कर दिया गया है और आप इस गेम का मजा ले सकते हैं. यह गेम एंड्राइड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है. लेकिन इसका इस्तेमाल कुछ ही डिवाइसेज में किया जा सकेगा. आइए जानते हैं कौनसे स्मार्टफोन को सपौर्ट करेगा PUBG New State.

इन डिवाइस में चलेगा PUBG New State

बता दें कि यह गेम एंड्राइड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है. लेकिन यदि आप इस गेम का मजा लेना चा​हते हैं तो आपके पास एंड्राइड 6.0 या इससे ऊपर वर्जन वाला स्मार्टफोन होना चाहिए. इतना ही नहीं, आपके स्मार्टफोन में CPU 64-bit और 2GB रैम का होना भी जरूरी है. वहीं यदि आप आईफोन यूजर्स हैं तो आप केवल iOS 13 या उससे ऊपर वर्जन वाले फोन में ही PUBG New State गेम खेल सकेंगे. यानि इस गेम का मजा iPhone 6s या उसके बाद वाले iPhone मॉडल्स में लिया जा सकता है.

एंड्राइड फोन यूजर्स ऐसे करें चेक

यदि आप PUBG New State गेम खेलना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले चेक करें कि आपके पास मौजूद स्मार्टफोन एंड्राइड 6.0 या उससे अधिक वर्जन पर आधारित हो. उसमें CPU 64-bit और 2GB या उससे अधिक रैम होनी चाहिए. ध्यान रखें कि आपके फोन में स्टोरेज स्पेस की मात्रा भी अधिक हो.

आईओएस यूजर्स रखें ध्यान

PUBG New State गेम आईओएस प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है. लेकिन इसके लिए आपके पास iOS 13 या उसके बाद के वर्जन पर आधारित डिवाइस होना चाहिए. वहीं iPadOS 13.0 पर आधारित iPad में ही इस गेम का मजा लिया जा सकता है. आईफोन यूजर्स के लिए इस गेम का डाउनलोड साइज 1.5GB है.