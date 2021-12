PUBG New State को लेकर डेवलपर कंपनी Krafton ने कुछ समय पहले घोषणा की थी कि 9 दिसंबर को गेम के लिए नया अपडेट जारी किया जाएगा. लेकिन अब कंपनी ने इस अपडेट की डेट को आगे खिसका दिया है. (PUBG Mobile India) यानि फिलहाल प्लेयर्स को नए अपडेट (PUBG New State December Update) के लिए इंतजार करना होगा. ऐसे में Krafton ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि 14 दिसंबर तक अपडेट जारी नहीं होने की वजह से प्लेयर्स को मुआवजे यानि (PUBG Chicken Medals) कंप्लसेशन के तौर पर चिकन मेडल्स (PUBG New State Rewards) समेत कई शानदार रिवॉर्ड्स मिलेंगे. हालांकि, कंपनी ने अभी अपडेट की घोषणा का खुलासा नहीं किया है. इसके लिए प्लेयर्स को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है.Also Read - Flipkart Big Saving Days Sale कल से होगी शुरू, स्मार्टफोन पर मिलेगा जबरदस्त डिस्काउंट और ऑफर्स का लाभ

Krafton ने घोषणा की है कि PUBG New State को अपडेट में मिलने वाली देरी होने के बदले रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे. ये रिवॉर्ड्स 14 दिसंबर से मिलने शुरू हो जाएंगे औार अपडेट जारी होने तक मिलते रहेंगे. कंपनी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट इससे जुड़ी डिटेल जारी की है और इसमें प्लेयर्स को मिलने वाले रिवॉर्ड्स के बारे में बताया गया है. प्लेयर्स इन रिवॉर्ड्स को अब कलेक्ट कर सकते हैं.

PUBG New State प्लेयर्स को नया अपडेट मिलने तक डेली चिकन मेडल्स मिलेंगे. प्लेयर्स को अब हर दिन पहले से अधिक संख्या में चिकन मेडल्स प्राप्त होंगे. कंपनी ने खुलासा किया है कि 14 दिसंबर को प्लेयर्स को 2 चिकन मेडल्स मिलेंगे. जबकि 15 दिसंबर को अपडेट न आने पर प्लेयर्स को 3 चिकन मेडल्स मिलेंगे. वहीं 16 दिसंबर को 4 चिकन मेडल्स मिलेंगे. इसी तरत अपडेट आने में जितनी देर होगी प्लेयर्स को हर दिन चिकन मेडल्स प्राप्त होते रहेंगे.