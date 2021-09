PUBG New State: पिछले साल भारतीय बाजार में PUBG मोबाइल को बैन कर दिया गया था जो कि मोबाइल गेमिंग यूजर्स के लिए एक बड़ा झटका था. इसके बाद से भारतीय प्लेयर्स इस गेम की वापसी का इंतजार कर रहे हैं. ऐसे यूजर्स के लिए अच्छी खबर है​ कि PUBG भारत में एक बार फिर से वापसी के लिए तैयार है लेकिन इस बार इसे PUBG New State नाम से पेश किया जाएगा. PUBG New State की लॉन्चिंग से पर्दा उठाया जा चुका है और कंपनी ने इसका प्री-रजिस्ट्रेशन लाइव कर दिया है.Also Read - चीनी ब्रांड Xiaomi-Realme के बाद अब Oppo ने बढ़ाई अपने स्मार्टफोन की कीमत

अगर आप भी PUBG New State का इंतजार कर रहे हैं तो बता दें कि आप इस गेम के लिए प्री-रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. यह गेम एंड्राइड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म के लिए पेश किया गया है. इच्छुक यूजर्स गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाकर इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. हालांकि, अभी तक कंपनी ने इसकी लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया है. लेकिन प्री-रजिस्ट्रेशन शुरू होने के बाद उम्मीद की जा रही है कि लॉन्च के लिए आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा. Also Read - 5G Smartphone in India: Samsung Galaxy A52s 5G भारत में हुआ लॉन्च, जानिए कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

ऐसे करें PUBG New State का प्री-रजिस्ट्रेशन

PUBG New State को एंड्राइड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म के लिए पेश किया गया है. ऐसे में एंड्राइड यूजर्स गूगल प्ले स्टोर और आईओएस यूजर्स ऐप स्टोर पर जाकर गेम का प्री-रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. यहां आपको प्री-रजिस्ट्रेशन का विकल्प मिलेगा. आधिकारिक लॉन्च के बाद यह गेम डाउनलोडिंग के लिए उपलब्ध कराया जाएगा. Also Read - Jio ने लॉन्च किए नए प्रीपेड प्लान्स, एक साल के लिए फ्री मिलेगा Disney+ Hotstar सब्सक्रिप्शन