PUBG NEw State Update: PUBG New State गेम को कुछ समय पहले ही भारतीय यूजर्स के लिए पेश किया गया है. यह एक बैटल रॉयल गेम है और इसे पबजी मोबाइल इंडिया के नए वर्जन के तौर पर बाजार में उतारा है. इस गेम को यूजर्स के बीच काफी पसंद किया जा रहा है क्योंकि इसमें आपको शानदार ग्राफिक्स से लेकर एडवेंचर का भी मजा मिलेगा. लेकिन PUBG New State प्लेयर्स के लिए महत्वपर्णू खबर है कि आज यानि 9 दिसंबर को आप इस गेम का मजा नहीं ले सकेंगे. यानि आप इस गेम को नहीं खेल पाएंगे. बता दें कि आज PUBG New State का मेंटनेंस चल रहा है और इसकी वजह से गेम का सर्वर डाउन है. कंपनी ने यह जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से शेयर की है.

PUBG New State के सोशल मीडिया अकाउंट पर डेवलपर्स ने जानकारी दी है, जिसमें बताया गया है कि 'आज यानि 9 दिसंबर को यह गेम बंद रहेगा. क्योंकि हम नया कंटेंट और कई अपडेट्स के साथ पैच भी जारी कर रहे हैं. इसलिए गेम का मेंटनेंस चल रहा है.' यही वजह है कि यह गेम आज डाउन रहेगा और प्लेयर्स इसका मजा नहीं ले सकेंगे. हालांकि, यह भी स्पष्ट किया गया है कि मेंटनेंस पूरा होने के बाद प्लेयर्स इस गेम को खेल सकेंगे.