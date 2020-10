PUBG Latest Updates: प्लेयर अननोन बैटलग्राउंड्स या पबजी (PUBG) के नाम से चर्चित गेम पर फिलहाल देश में प्रतिबंध लगा हुआ है. खेल प्रेमियों द्वारा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) या दूसरे देशों में स्थित सर्वर के माध्यम से इसे किसी तरह से अपने मोबाइल पर खेलने की कोशिशों के बावजूद भी पबजी अभी वास्तविकता से कहीं दूर है. ऐसे में लोगों को इससे मिलते जुलते नए गेम्स की तलाश है. इस समय गेमिंग कम्युनिटी का रुख ‘कॉल ऑफ ड्यूटी’ (Call of Duty) और ‘गरेना फ्री फायर’ (Garena Free Fire) जैसे गेम्स की ओर है. Also Read - FAU-G Game Teaser: आ गया अक्षय कुमार के FAU-G गेम का टीजर, देखें LAC पर चीनी सैनिकों के साथ झड़प का वीडियो

IOS और Android ऐप पर Garena और Call of Duty सबसे अधिक डाउनलोड किए गए गेमों में से एक है. सूची में तीसरे स्थान पर ‘एमंग अस’ है. इसके अलावा, PUBG पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद से गेनशिन इम्पैक्ट भी लोगों के बीच काफी मशहूर हो रहा है. उधर, स्क्रिबल राइडर भी सितंबर में सबसे ज्यादा डाउनलोड किए गए गेमों की सूची में दूसरे पायदान पर रहा है. Also Read - अजीब है PUBG: गेम खेलने से पिता ने किया मना, तो बेटे ने रेत डाली गर्दन

भारतीय गेमिंग कंपनी एनकोर भी स्वदेशी मल्टीप्लेयर एक्शन गेम फियरलेस एंड यूनाइटेड-गार्डस (FAU-G) का ऐलान किया है ताकि लोगों में पबजी मोबाइल (PUBG) की खल रही कमी को कुछ हद तक पूरा किया जा सके. इसे इस महीने के अंत तक लॉन्च किया जाएगा. Also Read - MP: पबजी खेल रही 14 साल की लड़की से तीन लड़कों ने की दोस्‍ती, कई बार गैंगरेप किया

Today we celebrate the victory of good over evil, and what better day to celebrate our Fearless and United Guards, our FAU-G!

On the auspicious occasion of Dussehra, presenting the #FAUG teaser.@nCore_games @BharatKeVeer @vishalgondal #AtmanirbharBharat #StartupIndia pic.twitter.com/5lvPBa2Uxz

— Akshay Kumar (@akshaykumar) October 25, 2020