चिपसेट निर्माता कंपनी Qualcomm ने आज स्मार्टफोन इंडस्ट्री में एंट्री करते हुए अपना स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है. इस स्मार्टफोन को 'Smartphone for Snapdragon Insiders' नाम दिया गया है और इसे Asus की साझेदारी के साथ बाजार में उतारा गया है. कंपनी ने इस स्मार्टफोन को खासतौर पर लॉयल्टी प्रोग्राम Snapdragon Insiders के लिए डिजाइन किया है जिसे इस साल मार्च में शुरू किया गया था. इस स्मार्टफोन को Qualcomm Snapdragon 888 5G प्रोसेसर पर पेश ​किया गया है और इसमें 144Hz रिफ्रेश रेट मौजूद है. इसके अन्य फीचर्स और कीमत जानकर आप हैरान रह जाएंगे.

Smartphone for Snapdragon Insiders: कीमत और उपलब्धता

Smartphone for Snapdragon Insiders को भारत में 1,11,990 रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया है. जबकि ग्लोबल मार्केट में इसकी कीमत 1,499 डॉलर यानि करीब 1,12,200 रुपये है. यह स्मार्टफोन भारत के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, कोरिया, जापान और चीन में सेल के लिए उपलब्ध होगा. इसे Asus के स्टोर से खरीदा जा सकता है. भारत में यह Asus के स्टोर पर कीमत और फीचर्स के साथ लिस्ट कर दिया गया है. हालांकि, अभी इसकी सेल डेट का खुलासा नहीं किया गया है.

Smartphone for Snapdragon Insiders: स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स

Smartphone for Snapdragon Insiders में 6.78 इंच की डिस्प्ले दी गई है जो कि 2448 x 1080 पिक्सल स्क्रीन रेजोल्यूशन और 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है. यह स्मार्टफोन Qualcomm Snapdragon 888 5G प्रोसेसर से लैस है और इसमें 16GB रैम के साथ 512GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है. फोटोग्राफी के लिए इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मौजूद है. इसका प्राइमरी सेंसर 64MP का है जो कि Sony IMX686 सेंसर के साथ आता है. वहीं इसमें 12MP का अल्ट्रा वाइड एंगल और 8MP का टेलिफोटो लेंस मौजूद है. सेल्फी के लिए इसमें 24MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा. फोन में 4000mAh की बैटरी दी गई है. जो कि क्वालकॉम क्विक चार्ज 5.0 सपोर्ट के साथ आती है.