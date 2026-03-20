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एंड्रायड यूजर के लिए बड़े काम की ये Quick Share हैक, बिना नेट-थर्ड पार्टी ऐप्स दूसरे फोन में भेजें मूवी और PDF
Android Quick Share Hack: एंड्रॉइड का 'क्विक शेयर फीचर यूजर को बिना इंटरनेट और थर्ड-पार्टी ऐप्स के फाइल ट्रांसफर करने का ऑप्शन देता है. क्विक शेयर की मदद से लोग बड़ी मूवीज या ऑफिस के भारी पीडीएफ फाइल बिना डेटा खर्च किए दूसरे एंड्रायड यूजर को शेयर कर सकते हैं.
Quick Share App: भारी-भरकम फिल्में या जरूरी पीडीएफ (PDF) फाइल्स दूसरे फोन में भेजना अक्सर सिरदर्द बन जाता है. ज्यादातर लोग इसके लिए धीमे इंटरनेट या असुरक्षित थर्ड-पार्टी ऐप्स का सहारा लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके एंड्रॉइड फोन में ही एक ऐसा कमाल का फीचर छुपा है, जो बिना इंटरनेट के भी सुपरफास्ट काम करता है? आइए जानते हैं इस बारे में…
क्या है क्विक शेयर हैक?
गूगल और सैमसंग ने मिलकर क्विक शेयर नामक एंड्रॉइड का शेयरिंग टूल बनाया है. यह फीचर आपके फोन के सेटिंग्स में पहले से ही मौजूद होता है, इसलिए आपको प्ले-स्टोर से किसी भी बाहरी ऐप को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती. बता दें कि यह आपके पुराने नियरबाय शेयर (Nearby Share) का नया और अपडेटेड वर्जन है.
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बिना इंटरनेट कैसे करता है काम?
क्विक शेयर की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसे काम करने के लिए मोबाइल डेटा या वाई-फाई इंटरनेट की जरूरत नहीं होती. ये ब्लूटूथ और वाई-फाई डायरेक्ट (Wi-Fi Direct) टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है. इसका मतलब है कि आप कहीं भी हों, चाहे पहाड़ों में या फ्लाइट में, आप बिना किसी नेटवर्क के अपने बगल में बैठे दूसरे एंड्राइड यूजर को फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं.
मूवी और PDF भेजने का आसान तरीका
फाइल भेजने के लिए अपनी गैलरी या फाइल मैनेजर में जाएं, फाइल सिलेक्ट करें और शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करें. यहां आपको क्विक शेयर (Quick Share) का ऑप्शन दिखेगा. जैसे ही आप उस पर टैप करेंगे, पास के एक्टिव एंड्रॉइड डिवाइस दिखने लगेंगे. बस नाम पर क्लिक करें और आपकी फिल्म या डॉक्यूमेंट पलक झपकते ही दूसरे फोन में पहुंच जाएगा.
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थर्ड-पार्टी ऐप्स की जरूरत नहीं!
अब आपको फाइल्स भेजने के लिए जेंडर (Xender) या शेयर-इट (ShareIt) या अन्य चाइनीज ऐप्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो अक्सर एड से भरे होते हैं और फोन को स्लो कर देते हैं. क्विक शेयर पूरी तरह सुरक्षित है और एंड्रॉइड सिस्टम का हिस्सा होने के कारण बहुत स्मूथली काम करता है.
प्राइवेसी के लिहाज से भी बेस्ट
क्विक शेयर से डेटा भेजना पूरी तरह से एन्क्रिप्टेड (Encrypted) होता है. इसकी सेटिंग्स में जाकर आप यह कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको कौन देख सकता है, सिर्फ आपके Contacts, आसपास के सब लोग या Your Devices. इससे यह फायदा होता है कि कोई भी अनजान व्यक्ति आपको बिना परमिशन के कोई फाइल नहीं भेज पाएगा.
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