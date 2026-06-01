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IRCTC या RailOne? ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए कौन है बेहतर, जानिए दोनों में क्या है अंतर

RailOne और IRCTC में क्या अंतर है? जानिए टिकट बुकिंग, जनरल टिकट, पीएनआर स्टेटस और दूसरी सुविधाओं के मामले में कौन सा रेलवे ऐप ज्यादा सुविधाजनक है.

Written by: Rishabh Kumar
Published: June 1, 2026, 12:22 AM IST
Indian Railway app (Image AI)
Indian Railway app (Image AI)

भारतीय रेलवे की ऑनलाइन सेवाओं का इस्तेमाल करने वाले ज्यादातर लोग टिकट बुकिंग के लिए IRCTC ऐप का उपयोग करते हैं. लेकिन अब रेलवे का नया RailOne ऐप भी तेजी से चर्चा में है. इसे रेलवे का सुपर ऐप कहा जा रहा है क्योंकि इसमें कई सुविधाएं एक ही जगह मिलती हैं. ऐसे में कई यात्रियों के मन में सवाल है कि RailOne और IRCTC में क्या अंतर है और टिकट बुकिंग के लिए कौन सा ऐप ज्यादा उपयोगी साबित हो सकता है. आइए आसान भाषा में समझते हैं.

RailOne क्या है और क्यों हो रहा है लोकप्रिय?

RailOne भारतीय रेलवे का ऑल-इन-वन ऐप है, जिसे रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (CRIS) ने तैयार किया है. इस ऐप का मकसद रेलवे से जुड़ी कई सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना है. इसके जरिए यात्री ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं, ट्रेन की लाइव लोकेशन देख सकते हैं, पीएनआर स्टेटस चेक कर सकते हैं, खाना ऑर्डर कर सकते हैं और शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं. यही वजह है कि यह ऐप धीरे-धीरे यात्रियों के बीच लोकप्रिय होता जा रहा है.

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IRCTC और RailOne में क्या है बड़ा अंतर?

IRCTC अभी भी रिजर्व्ड टिकट और तत्काल टिकट बुकिंग के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ऐप है. लाखों लोग रोजाना इसी प्लेटफॉर्म पर भरोसा करते हैं. वहीं RailOne सिर्फ रिजर्व्ड टिकट तक सीमित नहीं है. इसके जरिए जनरल टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट और लोकल टिकट भी खरीदे जा सकते हैं. पहले इन सेवाओं के लिए UTS ऐप का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब रेलवे धीरे-धीरे कई सुविधाएं RailOne में जोड़ रहा है. यही कारण है कि RailOne एक मल्टी-सर्विस प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है.

RailOne ऐप के फायदे क्या हैं?

RailOne की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें कई रेलवे सेवाएं एक ही जगह मिल जाती हैं. यात्री अपने प्रोफाइल की जानकारी पहले से सेव कर सकते हैं, जिससे बार-बार डिटेल भरने की जरूरत नहीं पड़ती. इसमें सिंगल साइन-ऑन सुविधा भी मिलती है. कई यूजर्स का मानना है कि सामान्य टिकट और जनरल टिकट बुकिंग के दौरान RailOne काफी तेज काम करता है. इसके अलावा ट्रेन ट्रैकिंग, कोच पोजिशन, पीएनआर स्टेटस और फूड ऑर्डर जैसी सुविधाएं भी इसमें उपलब्ध हैं.

आखिर कौन सा ऐप है बेहतर?

अगर आपका मुख्य काम रिजर्व्ड या तत्काल टिकट बुक करना है तो IRCTC अभी भी काफी भरोसेमंद माना जाता है. वहीं अगर आप ऐसा ऐप चाहते हैं जिसमें रिजर्व्ड टिकट, जनरल टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट, ट्रेन ट्रैकिंग और दूसरी रेलवे सेवाएं एक ही जगह मिल जाएं, तो RailOne अच्छा विकल्प हो सकता है. हालांकि कुछ यूजर्स ने RailOne में पेमेंट और तकनीकी दिक्कतों की भी शिकायत की है. ऐसे में दोनों ऐप की अपनी-अपनी खूबियां हैं और आपकी जरूरत के हिसाब से सही विकल्प अलग हो सकता है.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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