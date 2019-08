Raksha Bandhan 2019 Gifts Ideas smartphone Gadjets and other: कल यानी 15 अगस्त को Raksha Bandhan है। यह त्योहार खासतौर पर भाई-बहन के लिए काफी अहम होता है। इस जिन बहन अपने भाई के हाथ में राखी यानी रक्षासूत्र बांधती है और भाई बहन की जीवनभर के लिए रक्षा का वचन देता है। इस दौरान भाई अपनी बहन को गिफ्ट भी देता है। हम आपको यहां आज ऐसे ही टेक्नोलॉजी गिफ्ट के बारे में बता रहे हैं जिन्हें आप इस रक्षाबंधन अपनी बहन को दे सकते हैं। गिफ्ट चुनने का काम आसान नहीं होता ऐसे में हम आपकी इस परेशानी को दूर कर रहे हैं। हम आपको यहां ऐसे पांच प्रॉडक्ट्स के बारे में बता रहे हैं जिन्हें आप अपनी बहन को गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। इन सभी गिफ्ट को आप 5,000 रुपये के अंदर खरीद सकते हैं। आप इन डिवाइसों को फ्लिपकार्ट और अमेजन से ऑनलाइन खरीद सकते हैं। रक्षा बंधन के दिन राखी बांधने का मुहूर्त सुबह 05:49 से शाम 6:01 बजे तक है।

Fujifilm Instax Mini 9 Instant Camera

आप अपनी बहन को Fujifilm Instax Mini 9 Instant Camera दे सकते हैं। यह डिवाइस 3,900 रुपये में आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। इस डिवाइस के जरिए आपकी बहन जिदंगी के खूबसूरत पलों को फोटो में कैप्चर कर सकती है। ये एक इंस्टेंट कैमरा है। फोटो क्लिक करते ही इसमें आपको प्रिंट में फोटो मिल जाएगी। इसमें सेल्फी मिरर का भी फीचर है। कॉन्सटेंट फायरिंग फ्लैश का भी फीचर आपको मिलता है। इसमें मैनुअल स्विचिंग सिस्टम है, जिसके चलते इसे ऑपरेट करने में आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी।

Amazon Echo Dot

Raksha Bandhan डे पर आप बहन को Amazon Echo Dot भी दे सकते हैं। Echo Dot अमेजन इंडिया पर 3,999 रुपये की कीमत में मिल रहा है। अमेजन इको जो कंपनी का मिड एंड वेरिएंट है। ये स्पीकर एलेक्सा वॉयस कंट्रोल सपोर्ट के साथ आता है। यह अमेजन प्राइम म्यूजिक और गाना डॉटकॉम और सावन को सपोर्ट करता है। आप इसे अपने स्मार्ट डिवाइसेज के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप इसे अपने मोबाइल से कनेक्ट करके कॉलिंग भी कर सकते हैं।

Carvaan Go Speaker

अगर आपकी बहन को गाने सुनना पसंद है तो आपके लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। “Carvaan Go” स्पीकर 3,000 retro Hindi गानों के साथ प्रीलोड आता है। इस डिवाइस का वजन 88 ग्राम है। यह डिवाइस आपको 3,990 रुपये की कीमत में मिल जाएगा। अगर आप इस डिवाइस को खरीदना चाहते हैं तो आप इसे कंपनी के ऑनलाइन स्टोर और दूसरे बड़े रिटेल स्टोर के जरिए खरीद सकते हैं। इसमें ऑडियो जैक और ब्लूटूथ का भी ऑप्शन है जिसके जरिए आप इसे ईयरफोन से कनेक्ट करके आसानी से गाने सुन सकते हैं। प्रीलोडिड म्यूजिक ट्रैक को सुनने के लिए आपको किसी इंटरनेट की जरूरत नहीं है। आप अपनी कार में इस डिवाइस को रखकर आसानी से म्यूजिक प्लेबैक कर सकते हैं। माइक्रोएसडी कार्ड भी यह डिवाइस सपोर्ट करता है। इसमें आपको FM रेडियो का भी ऑप्शन मिलता है।

Xiaomi Redmi Go

अगर आप अपने बहन को बेसिक स्मार्टफोन देने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए Xiaomi Redmi Go एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इस स्मार्टफोन की कीमत 4,499 रुपये है। Xiaomi Redmi Go में 5-इंच HD डिस्प्ले दी गई है जिसका रिजॉल्यूशन (720×1280 पिक्सल) है और स्मार्टफोन एस्पेक्ट रेश्यो 16:9 है। शाओमी ने अपने इस लेटेस्ट स्मार्टफोन में एंट्री लेवल Snapdragon 425 SoC दिया है, जिसमें quad-core सीपीयू और 1.4 GHz क्लॉक स्पीड है। इस स्मार्टफोन में शाओमी ने 1GB की रैम और 8GB इंटरनल स्टोरेज दी है, जिसे माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए 128 GB तक बढ़ाया जा सकता है। यह एंड्रॉइड गो स्मार्टफोन है। शाओमी ने इस स्मार्टफोन के बैक में 8-मेगापिक्सल का कैमरा दिया है जिसमें एक LED Flash दिया है। कंपनी ने इस स्मार्टफोन में 5 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा दिया है। शामोमी ने Redmi Go में 3,000mAh की बैटरी दी है।

Mevofit Echo Ultra Smart Fitness Watch

ये एक स्मार्ट वॉच है, जो सभी एक्टिविटी ट्रैकर के साथ आती है। आप टाइम देखने के साथ इस वॉच में हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को भी मॉनिटर कर सकते हैं। अमेजन पर यह डिवाइस 4,790 रुपये में लिस्ट है। अमेजन पे से पेमेंट करने पर आपको 50 रुपये का कैशबैक मिलेगा। देखने में यह एप्पल वॉच की तरह ही दिखाई देती है। आप इसे अपने एंड्रॉइड और iOS डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके इस वॉच में फोन और सेशल नोचिफिकेशन भी मिल जाएंगे।