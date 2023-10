Cricket Match से जुड़ी फर्जी खबर पर सफाई देने X पर लौटे रतन टाटा

Emeritus, टाटा संस और टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन रतन टाटा ने सोमवार 30 अक्टूबर को X (ट्विटर) पर वापसी कर ली है. रतन टाटा लगभग चार महीने के बाद एक्स पर लौटे हैं. लेकिन X पर लौटने की उनकी आपको हैरान जरूर कर देगी. दरअसल, रतन टाटा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हाल ही में ICC world cup cricket match से जुड़ी फर्जी खबरों का भंडाफोड़ करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लौटे हैं. चल रहे क्रिकेट विश्व कप चैंपियनशिप (Cricket World Cup Championship) में अफगानिस्तान से पाकिस्तान के रोमांचक मुकाबले में हारने के बाद अफगान क्रिकेट खिलाड़ी राशिद खान को संरक्षण देने की फर्जी खबरें उड़ रही थीं.

85 साल के बिजनेस आइकन ने ये क्लियर किया कि उन्होंने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है या किसी खिलाड़ी को कोई इनाम नहीं दिया है या अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद को कोई सुझाव नहीं दिया है.

उन्होंने अपने 12.6 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स से ये भी कहा कि वॉट्सऐप के जरिये अगर उन्हें कोई मैसेजेज आते हैं तो पहली उसकी सच्चाई जान लें. केवल उन्हीं मैसेजेज को मानें जो ऑफिशियल अकाउंट्स से पोस्ट किए गए हैं.

टाटा ने X पर पोस्ट किया कि मैंने ICC या किसी भी क्रिकेट फैकल्टी को किसी भी क्रिकेट मेम्बर के बारे में किसी भी खिलाड़ी पर जुर्माना या इनाम के बारे में कोई सुझाव नहीं दिया है. मेरा क्रिकेट से कोई भी संबंध नहीं है. कृपया इस तरह के Whatsapp फॉरवर्ड और वीडियो पर तब तक विश्वास न करें जब तक कि वे मेरी आधिकारिक प्लेटफॉर्म की ओर से न आए हों.

I have made no suggestions to the ICC or any cricket faculty about any cricket member regarding a fine or reward to any players.

I have no connection to cricket whatsoever

Please do not believe WhatsApp forwards and videos of such nature unless they come from my official…

— Ratan N. Tata (@RNTata2000) October 30, 2023