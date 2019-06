Realme 64MP Camera Phone : चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी Oppo का सब-ब्रांड Realme भारत में 64 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर वाला स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। यह जानकारी Realme India के CEO माधव सेठ ने एक ट्वीट कर दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में स्मार्टफोन के नाम का जिक्र किए बगैर लिखा कि उनकी कंपनी भारत में 64MP कैमरा सेंसर वाला स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। उन्होंने 64MP वाले इस स्मार्टफोन को New Premium Killer बताते हुए स्मार्टफोन से क्लिक की गई एक फोटो शेयर की है।

Realme 64MP Camera Phone : माधव सेठ ने अपने ट्वीट में इस स्मार्टफोन में लगे कैमरे के बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि Realme के अपकमिंग स्मार्टफोन में सैमसंग का 64 मेगापिक्सल GW1 सेंसर के साथ लगा होगा जिसमें 1.6 माइक्रॉन का पिक्सल साइज होगा। ट्विटर पर शेयर की गई इस फोटो में कंपनी का वॉटरमार्क ’64MP AI Quad Camera’ मौजूद है। यानी इस स्मार्टफोन में क्वार्ड कैमरा सेटअप होगा, जिसमें प्राइमेरी कैमरा सेंसर 64MP होगा।

Working on the new premium killer! Introducing world's first smartphone camera with 64MP GW1 largest 1/1.72” sensor and mega 1.6µm pixel with amazing clear shots in low light too. RT if you want to see more “knockout” shots. #DareToLeap pic.twitter.com/D54xNFdaVm

— Madhav 5G (@MadhavSheth1) June 24, 2019