12GB RAM वाला Realme 12 Pro हुआ भारत में लॉन्च, कीमत और स्पेसिफिकेशन चेक करें

Realme 12 Pro का नया 12GB RAM वाला वेरिएंट भारत में लॉन्च किया गया है. इससे पहले ब्रांड ने 8GB/128GB और 8GB/256GB कंफिगरेशन वाला हैंडसेट जनवरी में लॉन्च किया था. हालांकि नये RAM और स्टोरेज वाले हैंडसेट के स्पेसिफिकेेशनमें कोई अंतर नहीं है. पहले वाले मॉडल्स की तरह ही इसमें भी Snapdragon 6 Gen 1 SoC, एक 6.7 इंच का AMOLED डिस्प्ले, एक 50MP प्राइमरी कैमरा और Android 14 OS आउट ऑफ बॉक्स है.

Realme 12 Pro 12GB+256GB वेरिएंट की कीमत 28,999 रुपये है. यह मॉडल 15 मार्च से दोपहर 12 बजे IST पर Realme वेबसाइट और फ्लिपकार्ट के जरिये खरीदने के लिए उपलब्ध होगा. Realme पहली सेल के दौरान एचडीएफसी आईसीआईसीआई, एक्सिस और एसबीआई क्रेडिट और डेबिट कार्ड लेनदेन पर 4,000 रुपये की इंस्टैंट छूट दे रहा है. बता दें कि Realme 12 Pro 8GB/128GB मॉडल की कीमत 25,999 और 8GB/256GB मॉडल की कीमत 26,999 है.

