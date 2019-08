पिछले महीने भारत की ऑफलाइन मार्केट में Realme 3 Pro की कीमत में कटौती की गई थी। हालांकि यह कटौती (Realme 3 Pro Price in india) लिमिटिड पीरियड के लिए की गई थी जो 31 जुलाई तक ही मान्य थी। हालांकि अब Realme ने परमानेंट ऑफलाइन मार्केट में इस स्मार्टफोन (Realme 3 Pro Specifications) की कीमत में कटौती कर दी है। हम आपको यहां Realme 3 Pro की भारतीय कीमत (How to buy Realme 3 Pro), फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस की जानकारी दे रहे हैं।

Realme 3 Pro prices cut in India

91Mobiles की रिपोर्ट के मुताबिक Realme 3 Pro के प्राइस में ऑफलाइन मार्केट में कटौती की गई है। स्मार्टफोन के सभी वेरिएंट में 1 हजार रुपये की कटौती की गई है। Realme 3 Pro का बेस मॉडल 13,499 रुपये में अवेलेबल है। यह कीमत इसके 4जीबी रैम वेरिएंट की है। इसको शुरुआत में 14,499 रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया था। अब इसके 6जीबी रैम और 64जीबी स्टोरेज को 14,999 रुपये की कीमत में खरीदा जा सकता है। इसे शुरुआत में 15,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया था। इसके टॉप मॉडल 6जीबी रैम और 128जीबी स्टोरेज को 15,999 रुपये की कीमत में खरीदा जा सकता है, जिसे शुरुआत में 16,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया था।

Realme 3 Pro Specifications and features

Realme 3 Pro में 6.3-inch IPS LCD 2.5D curved डिस्प्ले है जिसमें FHD+ (2,340 x 1,080 pixels) रिजॉल्यूशन है। इस फोन में Gorilla Glass 5 पैनल है। फोन में Snapdragon 710 SoC के साथ octa-core CPU है। इसमें 2.2GHz और Adreno 616 GPU है। माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए फोन की स्टोरेज को 256GB तक बढ़ाया जा सकता है। फोन के बैक में ड्यूल कैमरा सेटअप है। इसमें पहला सेंसर 16मेगापिक्सल का और दूसरा सेंसर 5मेगापिक्सल का है। फोन में f/2.0 अपर्चर के साथ 25मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। फोन में फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ 4,025mAh बैटरी है। कंपनी कल भारत में नया स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। 20 अगस्त को कंपनी भारत में Realme 5 और Realme 5 Pro को लॉन्च कर सकती है।