Realme 3i स्मार्टफोन आज एक बार फिर दोपहर 12 बजे सेल पर उपलब्ध होगा। जो यूजर्स इस स्मार्टफोन को खरीदना (How to buy online and offline Realme 3i) चाहते हैं वह इस स्मार्टफोन को आज दोपहर 12 बजे Flipkart और Realme की ऑफिशियल वेबसाइट से खरीद सकते हैं। Realme 3i कंपनी के पॉप्युलर स्मार्टफोन में से एक है। Realme 3i स्मार्टफोन में कंपनी ने ड्यूल कैमरा सेटअप के साथ डायमंड कट बैक पैनल दिया है, जो कि ग्रेडिएंट फिनिश के साथ आता है। इस स्मार्टफोन की सभी स्पेसिफिकेशसं (Realme 3i Specifications) और फीचर्स (Realme 3i sale offers) और सेल के दौरान कीमत (Realme 3i Sale Price in India) और ऑफर्स (Realme 3i Sale Offer) इस प्रकार हैं।

Realme 3i Price in India and Offers

कंपनी ने Realme 3i को दो वेरिएंट में पेश किया है। इस स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट 4GB रैम+64GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 7,999 रुपये (Realme 3i Sale Price in India) है। इसके साथ हायर वेरिएंट 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ आता है जिसकी कीमत 9,999 रुपये है। ये स्मार्टफोन डायमंड ब्लैक, डायमंड ब्लू और डायमंड रेड तीन कलर ऑप्शन में आएगा। लॉन्च ऑफर्स की बात करें तो कंपनी इसके साथ No-Cost EMI और Flipkart Axis Bank क्रेडिट कार्ड और Axis Bank Buzz क्रेडिट कार्ड से 5 प्रतिशत डिस्काउंट ऑफर (Realme 3i Sale Offer) कर रही है। इसके अलावा यदि आप HDFC बैंक डेबिट कार्ड के द्वारा पेमेंट करते हैं तो आपको 5 प्रतिशत का डिस्काउंट मिलेगा। Realme India की वेबसाइट से इस फोन को MobiKwik के जरिए खरीदने पर 10% सुपरकैशबैक मिल रहा है। इसके अलावा रिलायंस जियो यूजर्स को 5,300 रुपये का बेनिफिट मिल रहा है।

Realme 3i Specifications

Realme 3i के स्पेसिफिकेशंस (Realme 3i Specifications) की बात करें तो कंपनी ने इसे डायमंड पैटर्न के साथ पेश किया गया है। इस पैटर्न को हम पहले ही Realme C2 में देख चुके हैं। फोन में 6.22-inch Dewdrop display with HD+ (1520×720 pixels) रिजॉल्यूशन है। स्मार्टफोन का एस्पेक्ट रेश्यो 19:9 है। फोन में MediaTek Helio P70 octa-core SoC के साथ ARM Mali-G72 GPU है। ड्यूल सिम डिवाइस में 4,230mAh बैटरी है जो 10W चार्जिंग के साथ आती है।

फोटोग्राफी के लिए फोन के बैक में ड्यूल कैमरा सेटअप है। इसमें प्राइमरी सेंसर 13मेगापिक्सल का और दूसरा सेंसर 2मेगापिक्सल का है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 13मेगापिक्सल का कैमरा है। Realme 3i का फ्रंट कैमरा AI ब्यूटीफिकेशन मोड के (Realme 3i Features) साथ आता है। फोन एंड्रॉइड पाई बेस्ड ColorOS 6 पर ऑपरेट होता है।