Realme 15 जुलाई को अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन Realme X के साथ एक अन्य स्मार्टफोन Realme 3i को भी लॉन्च करने वाला है। कंपनी ने इस स्मार्टफोन को Flipkart पर टीज किया है। Flipkart पर इस स्मार्टफोन “Smartphones Ka Champion” स्लोगन के साथ लिस्ट किया गया है। इसके अलावा टीजर में कंपनी ने इस स्मार्टफोन के सबसे स्टाइलिश चैंपियन , बड़ी बैटरी वाला चैंपियन, डिस्प्ले और कैमरा चैंपियन होने का भी दावा किया है।

फिलहाल टीजर में इस स्मार्टफोन की ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन यदि इसके नाम को देखा जाए तो ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह मौजूदा Realme 3 का लाइट वेरिएंट हो सकता है। Realme X भारत में 15 जुलाई को लॉन्च होने जा रहा है। अब Realme India के CEO, Madhav Sheth ने एक ट्वीट के जरिए Realme Fans से इस अपकमिंग इवेंट में लॉन्च होने वाले प्रोडक्ट्स की संख्या का अंदाजा लगाने को कहा है।

See you coming Monday, with our next #DareToLeap product,

By the way, any guesses on how many products we are launching?#mondaymotivation #leaptopremium pic.twitter.com/NERRtOpQFZ

