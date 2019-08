Realme ने कल यानी 20 अगस्त को भारत में एक इवेंट का आयोजन किया है, जहां Realme 5 (Realme 5 Price in india) को लॉन्च किया जाएगा। यह इवेंट (Realme 5 Launched in india) दोपहर 12:30PM पर आयोजित होगा। हालांकि इस दौरान आप इस इवेंट को लाइव देखने के साथ नए नवेले Realme 5 स्मार्टफोन (how to buy online Realme 5) को फ्री (Realme 5 Specifications) में जीत सकते हैं। इसके अलावा Realme बैकपैक और Realme बड्स को भी जीतने का मौका है। हालांकि अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपके पास कल दोपहर 12 बजे तक ही टाइम है। कंपनी इवेंट में Realme 5 Pro को भी लॉन्च कर सकती है।

Realme 5 की यूएसपी की बात करें तो इसमें क्वॉड कैमरा सेटअप दिया गया है। इसके अलावा फोन में 5,000mAh की भारी भरकम बैटरी भी दी गई है। कंपनी लॉन्च इवेंट में Realme Buds 2.0 को भी पेश कर सकती है।

How to watch launch live event Realme 5

कंपनी इस इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग भी करेगी और आप इवेंट को कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट Realme.com और ऑफिशियल यूट्यूब पेज पर लाइव दे सकते हैं। इसके अलावा आपको BGR India Hindi पर भी इस स्मार्टफोन की कवरेज मिल जाएगी।

How to get Free Realme 5, Backpack and realme Buds

इस गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहले आपको realme India की वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा। आपके पास रजिस्ट्रेशन करने के लिए कल दोपहर 12 बजे तक का ही समय है। रजिस्ट्रेशन 15 अगस्त दोपहर 12 बजे से शुरू हो गए थे। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको टेलीफोन नंबर देना होगा। इसके बाद आपको एक लकी ड्रॉ कोड मिलेगा। पेज को शेयर करके आप एक और एक्सट्रा लकी ड्रॉ कोड हासिल कर सकते हैं। आपको एक एकाउंट रजिस्ट्रेशन पर दो लकी ड्रॉ कोड ही मिलेंगे। कंपनी लॉन्च इवेंट के दौरान लकी कोड को रेंडमली सिलेक्ट करेगी और उन कोड को लॉन्च इवेंट के दौरान 12:30 PM से 13:30 PM पर पब्लिश किया जाएगा।

कंपनी इस दौरान पांच realme 5 स्मार्टफोन, 50 realme Backpack और 100 realme Buds को फ्री में देगी। विनर्स को प्रॉडक्ट का फ्री कूपन दिया जाएगा, हालांकि विनर्स को शिपिंग चार्ज देना होगा। realme 5 स्मार्टफोन जीतने वाले यूजर्स फ्री कूपन के जरिए 27th August 12PM से 31st August 23:59:59 तक उस कूपन का इस्तेमाल कर फ्री में स्मार्टफोन जीत सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप orders.in@realme.com पर जाकर अपने सवालों का जवाब पा सकते हैं।

Realme 5 expected Specifications And features

रियलमी 5 में HD+ डिस्प्ले होगी, जो वाटरड्रॉप स्टाइल नॉच के साथ आएगी। इसके अलावा इस स्मार्टफोन में Snapdragon 600-series का चिपसेट शामिल होगा। इसके अलावा इसमें इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी होगा। इस फोन में भी क्वॉड कैमरा सेटअप दिया जाएगा। इसमें प्राइमरी कैमरा 48मेगापिक्सल Sony IMX586 sensor का होगा। फोन में 10nm Qualcomm Snapdragon 712 SoC दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें octa-core CPU featuring eight Kryo 360 cores होगा जिसकी क्लॉक्ड स्पीड 2.30GHz की होगी।