पिछले कुछ समय से Realme का एक नया डिवाइस काफी चर्चा में चल रहा है। खबर थी कि कंपनी एक नए स्मार्टफोन पर काम कर रही है, जिसमें 64MP प्राइमरी कैमरा होगा प्राइमरी कैमरा होगा। अब Oppo का सब-ब्रांड Realme कल यानी 8 अगस्त को इस 64-मेगापिक्सल कैमरा वाले डिवाइस को सबके सामने पेश कर सकता है। कंपनी ने नई दिल्ली में एक इनोवेशन इवेंट आयोजित किया है, जहां इस डिवाइस की जानकारी दी जाएगी। हम पहले से जानते हैं कि इस स्मार्टफोन में Samsung का ISOCELL Bright GW1 सेंसर शामिल होगा। Realme ने इस कैमरा से लिए गए सैंपल को शेयर किया है। हालांकि इस डिवाइस का नाम अभी तक सीक्रेट रखा गया था, लेकिन अब इस डिवाइस के नाम का खुलासा कर दिया गया है।

Just got hands on the world's first 64MP quad camera device that will be revealed this Thursday. Check how crazy the clarity is! Btw we don't believe in hype so this device will be the most practical choice at its price and it will be launched very soon. #StayTuned pic.twitter.com/4rM371St86

— Madhav '5'Quad (@MadhavSheth1) August 6, 2019